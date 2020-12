Montalbano, Che Dio ci Aiuti, Amica Geniale: le 5 fiction più attese del 2021

Con la fine di questo nefasto 2020, molte delle fiction, delle serie tv e delle soap opera andranno in vacanza per dare respiro ai telespettatori durante il lungo periodo di festa fra Natale e l’Epifania. Ma se alcune di fermano, altre sono prossime ad arrivare: quindi quali sono le fiction più attese del 2021? Sicuramente sono molto attesi i nuovi titoli Rai, anche in virtù dell’ultima fortunatissima stagione televisiva.

Al contrario, Mediaset sembra aver gettato la spugna dopo i risultati poco esaltanti di titoli fiction- seriali come Il Silenzio dell’Acqua 2, Daydreamer – Le ali del Sogno, Non Mentire, Il Segreto, Il Processo e Oltre La Soglia. Scopriamo insieme quali sono le cinque fiction più attese del 2021.

Fiction più attese del 2021: Che Dio ci Aiuti 6

Parlando di fiction, per Elena Sofia Ricci il 2020 è stato un anno ricco di soddisfazioni. Ed evidentemente lo sarà anche il 2021 visto che tornerà a vestire i panni di Suor Angela nei nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 6. Fra le new entry di questa nuova stagione, sarebbero previsti nel cast anche Erasmo Genzini (già visto in Sotto Copertura e L’Isola di Pietro) e Pierpaolo Spollon (uno dei dottorini di Doc – Nelle tue mani). Che Dio ci aiuti 6 spoiler: arriva Erasmo, potrebbe essere il figlio di suor Angela?

Fiction più attese del 2021: Un Passo dal Cielo 6

Il mondo della serialità Made in Rai conferma l’appuntamento anche con Un Passo dal Cielo. La sesta stagione del serial ambientato fra colli e montagne, vedrà nuovamente protagonista Daniele Liotti alle prese con crimini e problemi da risolvere. Questa volta le vicende partono dalla necessità di Francesco Neri di voler salvare un bosco millenario da una grave minaccia; raggiunto il luogo, si imbatterà in alcuni personaggi dal passato molto oscuro…

Fiction più attese del 2021: Montalbano

Dopo ben 36 film tv, nel 2021 andrà in onda l’ultimo e definitivo capitolo televisivo de Il Commissario Montalbano. La fortunatissima serie interpretata d Luca Zingaretti si ferma per un’unica sola ragione: l’ideatore e sceneggiatore di Montalbano, Andrea Camilleri, si è spento a luglio 2019 e le vicende del commissariato di Vigata non avranno più alcun seguito narrativo. Il commissario Montalbano-Il metodo Catalanotti: su Rai 1 nel 2021 un solo episodio

Fiction più attese del 2021: i Fratelli Caputo

Attesa oramai da quasi due anni e mai andata in onda fino ad oggi, la fiction Mediaset I Fratelli Caputo con Nino Frassica e Marco Bocci dovrebbe andare in onda nel mese di gennaio 2021 su Canale5. La storia di questa fiction parla di due fratelli, molto diversi fra loro, che saranno costretti a condividere la quotidianità fra sogni, pazzie e tante incomprensioni.

Fiction più attese del 2021: L’Amica Geniale 3

Dopo i primi due capitoli dal successo internazionale, My Brilliant Friend ovvero L’Amica Geniale sarà probabilmente in onda nel 2021 con un terzo capitolo sempre ispirato ai libri di Elena Ferrante. Con il sottotitolo di “Storia di chi fugge e di chi resta”, la trama ci porterà alla scoperta di nuovi dettagli sulla vita delle due protagoniste.