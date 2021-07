Mr Wrong, anticipazioni: Tolga accusa Ezgi, arriva la denuncia

Mentre Cansu scoprire di non essere veramente incinta, Ozgur riesce finalmente ad ottenere la licenza per il nuovo locare. Il problema è che Tolga vuole ancora rovinare il cugino e quindi acquisterà l’intero stabile portando nuovamente dei problemi. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 2 luglio 2021. Ricordiamo anche che questa risulterà essere l’ultima puntata pomeridiana della serie tv turca che verrà sostituita da Brave and beautiful. Niente paura per i fan che potranno continuare a seguirla in prima serata a partire dal 6 luglio. Ma torniamo alle nostre anticipazioni…

Mr. Wrong, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 2 luglio 2021

Haydar dirà a Sevim che Ezgi è tornata in città, a Istanbul da Ozgur. I rapporti tra i due sono finalmente buoni ma Haydar vorrà parlare con Nevin, la mamma di Ezgi. La ragazza aveva già detto a sua madre di voler finalmente lasciarsi andare e vivere la sua relazione con Ozgur senza altri problemi ora che hanno trovato la felicità. Ezgi sarà dunque determinata ma non sa che i problemi per lei e per il suo fidanzato sono proprio dietro l’angolo. Soprattutto per lei però.

Ezgi inizierà a lavorare per l’azienda Red Dreams, proprio l’azienda di Tolga. La bella PR ovviamente sarà all’oscuro del fatto che il proprietario sia proprio il cugino di Ozgur che tanto vorrebbe ostacolarlo. Ma non finirà qui perché Tolga si presenterà al locale nuovo di Ozgur con una denuncia. L’uomo accuserà Ezgi di aver diffuso molti dati sensibili che riguardano la Red Dreams ai suoi competitor.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Ezgi si ritroverà veramente nei guai per colpa del cattivissimo Tolga? Ozgur come difenderà la sua fidanzata? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la puntata di Mr. Wrong che andrà in onda domani venerdì 2 luglio 2021 su Canale 5. Ricordate che questo è l’ultimo appuntamento pomeridiano con la soap turca, i prossimi appuntamenti saranno tutti in prima serata, a partire da martedì 6.