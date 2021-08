Più forti del destino su Canale 5: trama, cast e anticipazioni

Durante la stagione televisiva 2021-2022 vedremo in onda su Canale 5 la fiction Più forti del destino. Si tratta di un tv drama diretto da Alexis Sweet. Al momento non si conosce ancora la data della messa in onda di questo nuovo prodotto tv ma le puntate dovrebbero essere otto, girate tutte a Lecce e in altre località salentine, nonostante la storia sia invece ambientata a Palermo. Più forti del destino è un vero e proprio adattamento italiano di una serie tv francese che si chiama invece Destini in fiamme. Questa fiction che andrà presto in onda sulla rete centrale di Mediaset avrà una storia interessante oltre che un cast di tutto rispetto. Per la prossima stagione televisiva Mediaset punta moltissimo sulle fiction in onda in prima serata su Canale 5 per tornare a registrare i numeri che la rete ammiraglia faceva un tempo.

Ed è per questo che tra i titoli si propone anche Più forti del destino, una fiction in costume che dovrebbe conquistare il pubblico di Canale 5. Vediamo le poche anticipazioni che si hanno sulla rivisitazione italiana della serie francese.

Più forti del destino è la nuova fiction di Canale 5: ecco la trama della nuova serie tv presto in onda

Più forti del destino inizia con l’inaugurazione dell’esposizione nazionale italiana in Sicilia. Siamo alla fine dell’800. Tutti vogliono mostrare produzioni, tecnologie… Improvvisamente però la gente si ammassa tutta nei padiglioni che sono stati progettati da Ernesto Basili, un architetto. Tutto ciò provocherà un incidente perché scoppierà un terribile incendio. Le vittime saranno quasi tutte delle donne. Come donne saranno anche le protagoniste della fiction. Questa sarà una storia assolutamente drammatica e farà percepire al pubblico il ruolo della donna in una società maschilista come poteva essere quella siciliana in quel periodo e contesto storico. Una società che farà tantissima fatica a modificarsi. Questo è tutto ciò che si sa al momento sulla trama di Più forti del destino.

Più forti del destino è la nuova fiction che presto andrà in onda su Canale 5: nel cast Laura Chiatti, Loretta Goggi e tanti attori eccezionali

Tra le protagoniste di Più forti del destino ci saranno Laura Chiatti (che interpreterà Rosalia e che in questi mesi ha postato sui social molte immagini e scatti dal set) e Giulia Bevilacqua, altro volto amatissimo delle fiction italiane. Un altro ruolo centrale ed importante sarà anche quello di Loretta Goggi che negli ultimi anni ha conquistato con i suoi ruoli nelle fiction Rai, il cuore di milioni di spettatori. Tra gli altri attori che fanno parte del cast della nuova fiction italiana di Canale 5 anche: Sergio Rubini, Francesca Valtorta, Leonardo Pazzagli e Stefano Rossi Giordani. Sicuramente un cast molto interessante visto che sono tutti attori molto amati dal pubblico.

Questo è quello che sappiamo per il momento su Più forti del destino. Se volete rimanere aggiornati e scoprire nuove informazioni sulla nuova fiction che andrà in onda prossimamente su Canale 5 continuate a seguirci.