This Is Us diventa Noi su Rai 1: tutto quello che vedremo nella prima stagione

Manca ormai pochissimo al debutto: il 6 marzo 2022 andrà in onda la prima delle sei puntate di Noi, la serie italiana che racconta la storia di This Is Us, una delle serie più amate in America. C’è davvero grandissima attesa per il debutto di Noi e grande curiosità anche nel vedere come una serie, che ha fatto la storia , sarà raccontata nel nostro paese. Tante le differenze: pensiamo innanzi tutto alla durata. Se infatti This Is Us conta nella prima stagione ben 18 episodi, nella nostra “Noi” le puntate saranno solo sei il che significa che vedremo 12 episodi, sei in meno. La conferenza stampa di presentazione della serie Noi si svolgerà la prossima settimana ma sono già trapelate le intenzioni di regista e sceneggiatori: tagliare delle parti definite un po’ troppo lacrimevoli, rispettando però le emozioni raccontate in This Is us ( speriamo bene, ci verrebbe da dire). Tra le differenze che si notano ancora prima di scoprire qualche frame di questa serie: la scelta di dare il volto di una attrice bianca a Beth Pearson. Una scelta che ci lascia parecchio perplessi per diversi motivi. Chi ha visto This Is Us ( e in particolare anche la quinta stagione in cui si riflette su quanto accaduto a George Floyd, l’uomo ucciso dalla polizia mentre era inerme sull’asfalto) sa bene quanto per Randall e Beth, sia fondamentale il fatto di essere entrambi di colore. La chiave di lettura italiana che sarà data all’evoluzione di questa coppia, resta un grande punto interrogativo. Ma attenderemo di vedere la prima stagione di Noi, per poter dare un giudizio. E adesso, passiamo invece alle anticipazioni per i più curiosi, per chi non ha visto This Is Us e ha voglia invece di scoprire tutto quello che accadrà nelle prime sei puntate di Noi.

La serie sarà diretta da Luca Ribuoli (tra gli ultimi lavori la serie Speravo de morì prima) e scritto dall’head writer Sandro Petraglia (La guerra è finita) con Flaminia Gressi (Vite in fuga) e Michela Straniero . Noi è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction.

Noi debutta su Rai 1: cosa vedremo nella prima stagione

La prima stagione di Noi narrerà su diversi piani temporali la storia della famiglia Pearson, composta da mamma Rebecca e papà Jack. I due hanno tre figli, sono come “gemelli” nonostante uno di loro, il piccolo Randall sia stato adottato lo stesso giorno in cui sono nati Kevin e Kate. Il ruolo di Milo Ventimiglia in Noi è affidato a Milo Ventimiglia mentre quello di Mandy Moore è andato ad Aurora Ruffino ( un altro grande punto interrogativo per noi). Nel remake italiano di This Is Us, i protagonisti saranno Rebecca e Pietro ( non ci sarà quindi il nome di Jack). I tre figli invece saranno Claudio (Dario Aita che interpreta il Kevin americano), Caterina (Claudia Marsicano che è la Kate americana) e Daniele (Livio Kone che è il Randall americano) ; sono tre fratelli, i fantastici tre o i grandi tre che cercano la propria strada verso la felicità.

Noi anticipazioni trama: tutto l’amore di Rebecca e Pietro

Immaginiamo che anche nella serie italiana Noi, saremo portati mano nella mano nella narrazione, al fianco di Rebecca e Pietro, che diventeranno due protagonisti da amare. Sono due genitori perfetti ma anche pieni di difetti per certi versi. Si amano alla follia, sono davvero l’incastro perfetto. Si completano pur avendo avuto due storie familiari molto diverse. Vengano da due mondi opposti ma scrivono insieme da soli, e con le loro forze, la storia della loro famiglia. Costruiscono una casa insieme da riempire d’amore con i loro tre figlie e cercano di crescere tutti e tre con i valori giusti. Sono attenti, affettuosi, sempre presenti. Si fanno in quattro per la loro famiglia senza dimenticare di prendersi cura del sentimento che li lega. Tutto sembrerebbe perfetto ma il vero e grande problema è che questa non è solo una favola d’amore con il lieto fine. C’è infatti un grande dramma che ci accompagnerà da subito in questa storia. Pietro infatti è morto quando i suoi figli avevano 17 anni. La morte di Pietro ha segnato la vita di Rebecca ma soprattutto dei suoi tre figli che hanno reagito in modo diverso. Caterina si è rifugiata ancor di più nel cibo, ritenendosi responsabile della morte di suo padre. Claudio si è allontanato dai suoi affetti per cercare una strada diversa. E’ la star della famiglia ma in realtà è perennemente solo e ha un grande problema di dipendenza con l’alcol. Deve tutto il suo successo a una serie tv ma non riesce a uscire da quel personaggio che lo ha come ingabbiato. Daniele invece, da sempre il più saggio e il più attento ai bisogno di tutti, con la morte di Pietro si è “autoassunto” il ruolo di capofamiglia. Oggi è un uomo risolto, padre di due figli e marito di una donna che ama alla follia. Quello che però stravolge la sua vita è una rivelazione sul passato. E’ legatissimo a Rebecca ma un segreto che emergerà nel presente, cambierà le carte in tavola anche per loro.

Queste nostre anticipazioni si basano chiaramente sulla serie tv americana, per cui se ci fossero delle differenze, dipenderà dalle scelte fatte dagli sceneggiatori italiani.

Noi prima stagione: come è morto davvero Pietro?

Tutta la prima stagione di This Is Us, ruoterà intorno al dubbio amletico: ossia la morte di Pietro. Per lunghi tratti si penserà che in una serata da dimenticare, sconvolto , Pietro tornerà ad avere problemi con l’alcol, che sembrava aver risolto. Si penserà a un incidente stradale ma in realtà, è successo ben altro. Pietro è morto drammaticamente dopo un incendio. Erano tutti a casa, tranne Claudio che era fuori con la sua fidanzatina. A causa di un corto circuito scoppia un incendio. Rebecca e Pietro se ne accorgono in tempo e riescono a mettere in salvo sia Caterina che Daniele. Ma la ragazza, che in questo momento ha 17 anni, si rende conto che il suo amato cagnolino è rimasto in camera da letto. Pietro quindi , nonostante il fuoco stia distruggendo tutto, torna in casa e salva il cagnolino. Sembra che tutto sia andato nel migliore dei modi ma, quando Pietro arriva in ospedale, le cose si complicano. Nessuno se lo aspettava. Siamo sul finire degli anni ’80 non ci sono ancora i mezzi di oggi. I medici in ospedale non si rendono conto che Pietro ha inalato una quantità troppo grande di fumo. I suoi polmoni collassano e purtroppo l’uomo muore senza che nessuno possa aiutarlo, senza avere sua moglie accanto, senza salutare i suoi figli. Da questo momento Daniele si sentirà perennemente in colpa per non aver impedito al padre di tornare in casa. Caterina ovviamente si darà la colpa di tutto l’accaduto perchè il cane era suo. E Claudio, che non era in casa quella notte, sarà divorato a sua volta dai sensi di colpa.

Noi anticipazioni: la trama della prima stagione

La prima stagione di Noi ci racconta di tre fratelli, che stanno per compiere 36 anni. Sono molto diversi tra loro: Caterina ha un disturbo alimentare e incontra in una delle sedute, un ragazzo che conquista il suo interesse. Claudio è una star del mondo dello spettacolo. Daniele sembra essere il più assennato della famiglia: ha un lavoro molto serio; è sposato, ama alla follia sua moglie e le sue due bambine…Rebecca dopo esser rimasta vedova, per lunghi anni è stata da sola ma oggi ha un nuovo compagno. Nella prima stagione di Noi faremo un salto indietro nel tempo. Tanti i livelli della narrazione: andremo nel passato di Rebecca e Pietro, quando erano ancora giovanissimi, ai tempi del loro fidanzamento. Li vedremo poi diventare marito e moglie, genitori. Vivranno il dramma: Rebecca infatti è incinta di tre gemelli ma il giorno del parto, uno dei bambini muore. I due decidono di adottare un piccolo bambino di colore, che era stato portato in ospedale…Ci sposteremo poi sulla linea del tempo: i piccoli nella loro infanzia, poi nell’adolescenza e negli anni più difficili, quelli successivo alla morte del loro amatissimo padre. Gli studi, il college, il lavoro, il successo. Le nuove famiglie e le famiglie allargate. I problemi e le responsabilità.