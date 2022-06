Tutte le Fiction in onda sui Canali Rai nel 2022-2023: i titoli

Anche per la prossima stagione televisiva, la Rai punta moltissimo sulle fiction. In particolare Rai 1 sarà ancora una volta la rete delle grandi produzioni. Tante conferme, tanti ritorni ma anche tante novità per l’autunno 2022 e per il nuovo anno. Tra le fiction più attese dell’autunno la seconda stagione di Mina Settembre, Sopravvissuti con Lino Guanciale, e poi il ritorno di Imma Tataranni, solo per fare qualche titolo. E nel 2023 invece grande attesa per la settima stagione di Che Dio ci aiuti, amatissima dal pubblico. I giovanissimi non vedono l’ora di vedere la terza stagione di Mare Fuori che andrà in onda nel 2023 su Rai 2 e vale lo stesso per gli appassionati de La porta rossa, arrivata alla terza stagione e sempre in onda su Rai 2 nel nuovo anno. Storia, attualità, passato e presente, crimini, storie vere, gialli, ironia: tanti gli ingredienti, tante le tematiche per le nuove fiction in onda nel 2022 e nel 2023 sui canali Rai.

Nella giornata di presentazione dei palinsesti ieri, è arrivata anche una notizia che non piacerà molto ai fan della serie Noi. Alla fine, nonostante anche gli attori protagonisti avessero parlato di una seconda stagione in lavorazione, la Rai ha deciso di chiudere. Noi 2 non ci sarà.

Le fiction in onda su canali Rai nell’autunno del 2022

ESTERNO NOTTE – Rai 1 (3 Serate)Prodotto da The Apartment e Kavac Film in collaborazione con Rai Fiction e in coproduzione con Arte France. Con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Daniela Marra, Gabriel Montesi, Fausto Russo Alessi. Regia di Marco Bellocchio

La fiction che racconta il sequestro di Aldo Moro era stata già presentata lo scorso anno, sempre in sede di palinsesti ma non aveva trovato collocazione, andrà quindi in onda probabilmente tra settembre e ottobre su Rai 1.

IL NOSTRO GENERALE – Rai 1 (4 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-Stand by me. Con Sergio Castellitto, Teresa Saponangelo, Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Alessio Praticò. Regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin

Poche settimane fa le prime foto dal set con Sergio Castellitto nei panni del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. A 40 anni dall’omicidio di mafia, una serie che racconta la vicenda.

SOPRAVVISSUTI – Rai 1 (6 Serate)

Una serie dell’Alleanza Europea, coproduzione Rai Fiction – Rodeo Drive – France Télévisions – Cinétévé – ZDFneo. Con Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes. Regia Carmine Elia

La fiction con Lino Guanciale era prevista per la primavera ma è stata spostata a causa del mancato successo di Noi. Rai 1 ha preferito farla slittare, dovrebbe quindi andare in onda in autunno.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – VERSIONE RESTAURATA – Rai 1 (4 Serate)

Una produzione Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti per Palomar (Il ladro di merendine, La voce del violino); una coproduzione Rai Fiction-Sveriges Television, prodotta da Carlo Degli Esposti per Palomar. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Katharina Böhm.

Regia di Alberto Sironi

IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE 2 – NUOVI EPISODI – Rai 1 (4 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli. Con Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggieri, Ester Pantano, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Cesare Bocci, Paolo Sassanelli, Francesco Foti, Piergiorgio Bellocchio e con la partecipazione di Carlo Buccirosso. Regia di Francesco Amato

Vedremo le ultime 4 puntate del ciclo.

IL GIRO DEL MONDO IN 80GIORNI – Rai 1 (4 Serate)

Una serie dell’Alleanza Europea. Una produzione Slim Film + TV e Federation Entertainment in collaborazione con France Télévisions, ZDF, Rai FictionCon David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch, Jason Watkins, Peter Sullivan, Lindsay Duncan, Dolly Wells, Richard Wilson, Faical Elkihel, Anthony Flanagan, Gary Beadle, Victoria Smurfit, Giovanni Scifoni. Regia di Steve Barron, Charles Beeson, Brian Kelly

Anche questo titolo era stato già presentato lo scorso anno, slittata poi la programmazione.

VINCENZO MALINCONICO – AVVOCATO D’INSUCCESSO – Rai 1

Una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, prodotta da Alessandro Passadore. Con Massimiliano Gallo, Denise Capezza, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo. Regia di Alessandro Angelini

MINA SETTEMBRE 2 – Rai 1 (6 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti. Regia di Tiziana Aristarco

La seconda stagione della fiction con Serena Rossi dovrebbe fare il suo debutto in autunno, probabilmente già a settembre visto che in queste settimane stanno andando in onda le repliche.

ARNOLDO MONDADORI. I LIBRI PER CAMBIARE IL MONDO – Rai 1 (Docufiction)

Prodotta da Anele in collaborazione con Rai Fiction. Con Michele Placido, Flavio Parenti, Valeria Cavalli e con la partecipazione di Brenno Placido

Regia di Francesco Miccichè

Le fiction in onda sui Canale Rai nel 2023

UN PASSO DAL CIELO 7 – Rai 1 (8 Serate)

Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti, Leonardo Pazzagli. Regia di Enrico Ianniello, Lazlo Barbo

IL COMMISSARIO RICCIARDI 2 – Rai 1 (4 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-Clemart-Rai Com, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo. Con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Adriano Falivene, Marco Palvetti, Peppe Servillo. Regia di Gianpaolo Tescari

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2

Una coproduzione Bibi Film Tv-Zocotoco, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, in collaborazione con Rai Fiction. Con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume, e con Mario Sgueglia, con la partecipazione di Lunetta Savino. Regia di Luca Miniero

CHE DIO CI AIUTI 7 – Rai 1 (10 Serate)

Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra. Regia di Francesco Vicario, Isabella Leoni

MAI PIÙ COME PRIMA – Rai 1 (8 Serate)Una coproduzione Rai Fiction-Palomar, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra. Con Francesco Arca, Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese. Regia di Monica Vullo.

SEI DONNE – Rai 1 (3 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli. Con Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico. Regia di Vincenzo Marra

ROCCO SCHIAVONE 5 – Rai 1 (4 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction – Cross Productions – Beta Film. Con Marco Giallini, Miriam Dalmazio, Valeria Solarino, Francesco Acquaroli, Lorenza Indovina. Regia di Simone Spada

La fiction, che per 4 stagioni è andata in onda su Rai 2, si sposta quest’anno su Rai 1. Una decisione che non è stata presa molto bene da Marco Giallini, protagonista della serie, che poche ore fa ha rilasciato delle dichiarazioni non nascondendo il suo disappunto per questa scelta.

IL MARESCIALLO FENOGLIO – Rai 1 (4 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-Clemart, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo. Con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua, Michele Venitucci, Giulia Vecchio, Francesco Foti, Alice Azzariti. Regia di Alessandro Casale

CIRCEO – Rai 1 (3 serate)

Prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Vis e Paramount. Con Greta Scarano, Ambrosia Caldarelli, Angelo Spagnoletti, Francesca Antonelli, Benedetta Cimatti, Guglielmo Poggi, e con Pia Lanciotti, con la partecipazione di Enrico Ianniello. Regia di Andrea Molaioli

FIORI SOPRA L’INFERNO – Rai 1 (3 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio. Con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata. Regia di Carlo Carlei

VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI – Rai 1 (3 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa. Con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, con la partecipazione di Claudio Bisio. Regia di Rolando Ravello

LA PORTA ROSSA 3 – Rai 2 (4 Serate)

Una coproduzione Rai Fiction – Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio e Maurizio Tini. Con Gabriella Pession, Lino Guanciale, Valentina Romani, Gaetano Bruno, Elena Radonicich, Paolo Mazzarelli, Carmine Recano, Cecilia Dazzi, Nicola Pannelli, Alessia Barela, Lavinia Longhi, Roberto Zibetti, Mauro Cardinali, Katia Greco, Eugenio Krilov. Regia di Gianpaolo Tescari

MARE FUORI 3 – Rai 2 (6 serate)

Una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa. Con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Artem, Domenico Cuomo, Serena De Ferrari, Nicolò Galasso, Kyshan Clare Wilson, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati. Regia di Ivan Silvestrini

THE REUNION – Rai 2 (3 Serate)Una serie dell’Alleanza Europea. Una produzione Make It Happen Studio in coproduzione con France Télévisions, ZDF, Rai FictionCon Ioan Gruffudd, Ivanna Sakhno, Grégory Fitoussi, Dervla Kirwan, Vahina Giocante, Rupert Graves, Shemss Audat, Salóme Gunnarsdóttir, Cosimo Fusco, Matthias Van Khache, Natalia Dontcheva. Regia di Bill Eagles

IL QUINTO GIORNO – Rai 2 (8 episodi)

Una serie dell’Alleanza Europea. Prodotta da Frank Doelger (showrunner) e Eric Welbers per Schwarm TV Production GmbH & Co KG, una società di Intaglio Films e ndF International Production, per ZDF in collaborazione con France Télévisions, Rai Fiction, Viaplay Group e Hulu JapanScritto da Chris Lunt, Michael A. Walker, Steve Lally, Gemma Hurley, Marissa Lestrade. Con Leonie Benesch, Alexander Karim, Cécile de France, Rosabell Laurenti Sellers, Joshua Odjick, Krista Kosonen, Barbara Sukowa, Klaas Heufer-Umlauf, Takehiro Hira. Regia di Barbara Eder, Luke Watson, Philipp Stölzl