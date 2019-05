A Verissimo l’intervista doppia di Gemma Galgani e Tina Cipollari: altra dose di trash in arrivo

Silvia Toffanin si prepara a chiudere con il botto questa edizione di Verissimo. Una edizione da ascolti eccellenti per un sabato pomeriggio che si conferma molto forte e che ribadisce, anche al fine settimana, lo strapotere di Canale 5 nella fascia oraria che va dalle 14 alle 18,45. Dopo il boom di ascolti incassato la passata settimana, con l’arrivo in studio di Pamela Prati e la sua sceneggiata, fuori e dentro dallo studio, questo sabato Silvia Toffanin si prepara a regalare un altro momento trash al pubblico che ama il programma. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali della puntata di Verissimo in onda il 18 maggio 2019, nello studio di Canale 5 dovrebbero arrivare Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due dame dovrebbero essere protagoniste di una intervista doppia ma probabilmente l’opinionista di Uomini e Donne sarà anche chiamata a commentare quelle che sono state le ultime vicende che l’hanno vista coinvolta, in relazione al suo ex marito, Kikò Nalli, oggi nella casa del Grande Fratello 16.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI PROTAGONISTE DI VERISSIMO IL 18 MAGGIO 2019

Barbara d’Urso corteggia da tempo Tina ma a quanto pare è Silvia Toffanin ad aver il primato per quello che riguarda la Cipollari che è stata già ospite di Verissimo come anche Gemma, che stavolta torna per raccontare come affronta i piccoli scontri con la sua amata nemica in quel di Uomini e Donne.

In questa settimana, dopo il secchio di acqua gelida lanciata sulla testa di Gemma da parte di Tina, molti hanno parlato di bullismo, sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori che commentano quanto accade a Uomini e Donne. Onestamente la nostra sensazione, come abbiamo già detto in altri articoli dedicati al tema, è che a Gemma in fondo vada bene tutto e che quindi ci sia una sorta di patto implicito per il quale lei si farà fare di tutto, pur di restare con il sederino incollato nel trono over. Del resto, se il secchio di acqua in testa le ha fatto anche meritare una nuova ospitata a Verissimo, è ancora più evidente i motivi per i quali Gemma, nonostante gli “attacchi” di Tina, continui a restare nel programma di Maria, senza batter ciglio quando le succedono poi determinate cose. In tutta onestà non ci sembra il caso di scomodare il termine “bullismo” in una vicenda che davvero non sembra aver nulla di non voluto.