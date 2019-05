Ascolti 16 maggio 2019: per All Together now flop oppure no?

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla prima serata del 16 maggio 2019 che ha visto il debutto su Canale 5 di un nuovo talent musicale. Parliamo di All Together Now il programma su cui Mediaset punta tantissimo affidato a Michelle Hunziker e J-Ax. Saranno solo i dati di ascolto relativi alla serata di ieri a svelarci se il nuovo show-talent musicale di Canale 5 ha conquistato il pubblico a casa. I dati auditel relativi alla serata di ieri ci riveleranno se questa scommessa fatta da Mediaset è stata vinta oppure no. All Together Now ha debuttato nella serata del giovedì sera e ha sfidato un osso duro da battere visto che Rai 1 ha ripescato dal mazzo Montalbano, proponendo una nuova replica del Commissario più amato della tv.

ASCOLTI TV 16 MAGGIO 2019: LA PRIMA PUNTATA DI ALL TOGETHER NOW UN TOP O UN FLOP?

E’ davvero difficile dare un giudizio sul programma di Canale 5, anche leggendo i commenti del pubblico che lo seguiva sui social, so è avuto come l’impressione che ci fosse una sorta di divisione. C’è chi lo ha amato e c’è chi invece non ha trovato un filo logico allo show. A volte sembrava quasi che più che avere attenzione verso il concorrente che si stava esibendo ci si concentrasse sul muro, per capire chi fossero i 100 protagonisti della serata. E forse anche questo è lo scopo del programma che ogni settimana, tra l’altro, regalerà ospiti diversi. Da Antonella Mosetti a Pamela di Non è la Rai, passando per gli ex volti di Amici e di Uomini e Donne, tra i giudici del muro c’è davvero di tutto, anche una protagonista di Sailor Moon. Ci saremmo risparmiati qualche commento di Iva Zanicchi che è sempre più monotematica, purtroppo. Altra nota dolente è il repertorio scelto: sembrava di essere indietro di 20 anni. Eppure di canzoni belle scritte dopo il 1990 ce ne sono eh! Per dire…

E adesso ecco i numeri: i dati di ascolto della prima puntata di All together now su Canale 5:

Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.42 – la prima puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share.

ASCOLTI PRIMA SERATA 16 MAGGIO 2019: I DATI AUDITEL DEI PROGRAMMI IN ONDA SULLE ALTRE RETI

Immaginiamo che dopo gli ottimi ascolti del lunedì sera che hanno visto il trionfo del Commissario Montalbano, anche questa volta Rai 1 vinca in modo facile la serata.

Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio ha conquistato 4.974.000 spettatori pari al 22.2% di share. Vince la serata.