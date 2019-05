Stasera in tv 24 maggio 2019 Ballando con le Stelle, Ciao Darwin e Quarto Grado

I programmi tv di stasera 24 maggio 2019, il prime time del venerdì propone la prima semifinale di Ballando con le Stelle, una nuova puntata su Canale 5 con Paolo Bonolis e Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, inoltre oggi in prima serata anche Captain America: Civil War, Quarto Grado, L’Aquila Grandi Speranze con l’ultima puntata in prima tv e ancora Segnali dal Futuro e Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni con Enrico Mentana. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 24 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Ballando con le Stelle. Alle 20:35 la prima semifinale del dance show condotto da Milly Carlucci, Stasera scopriremo il risultato del ballottaggio tra le coppieEttore Bassi – Alessandra Tripoli e Manuela Arcuri – Luca Favilla – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Captain America: Civil War. Alle 21:20 il film per la regia di Anthony Russo, Joe Russo del 2016, con Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Daniel Briihl – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è L’Aquila – Grandi Speranze. In prima tv alle 21:20 l’ultima puntata della fiction diretta da Marco Risi del 2019, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Valentina Lodovini – Consigliato sì

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Alle 21:40 l’ultima puntata con Paolo Bonolis e Luca Laurenti per la sfida Umani contro Mutanti – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Segnali dal futuro. Alle 21:25 il film diretto da Alex Proyas del 2009, con Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con la cronaca nera, Gianluig Nuzzi e Alessandra Viero – Consigliato sì

Su La7 c’è Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni. Alle 21:15 Enrico Mentana conduce il secondo speciale di Bersaglio Mobile dedicato alle elezioni europee del 26 maggio – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:25 dal Trentino a Milano, gli albergatori devono convincere Barbieri a votare per l’albergo migliore – Consigliato sì – Su Nove c’è Fratelli di Crozza. Alle 21:15 l’ultimo appuntamento con Maurizio Crozza, la satira, i suoi personaggi – consigliato sì