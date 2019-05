Ascolti 24 maggio 2019: sfida inedita tra Ballando con le stelle e Ciao Darwin, chi vince?

Grande attesa questa mattina per i dati auditel relativi agli ascolti tv del 24 maggio 2019. Una sfida inedita al venerdì sera, una sfida che ha visto battersi Ballando con le stelle 2019 e Ciao Darwin 8. Da un lato il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che in questa ultima edizione ha regalato diverse vittorie alla rete. Dall’altro, Ciao Darwin che, con la sua ottava edizione incassa ascolti da record e regala alcune delle migliori prime serate a Mediaset. Come sarà quindi finita questa sfida tra due cavalli di razza? Lo scopriremo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri. Il 24 maggio quindi una sfida diversa al sabato sera. E vi ricordiamo che Ballando con le stelle, oltre ad andare in onda anche oggi con un’altra puntata, terminerà questa 14esima edizione al venerdì. La finalissima infatti andrà in onda il 31 maggio 2019.

ASCOLTI TV 24 MAGGIO 2019: ECCO I DATI AUDITEL INCASSATI DALLA PRIMA SEMIFINALE DI BALLANDO CON LE STELLE

Collocazione inedita quindi per Ballando con le stelle che la scorsa settimana ha ceduto il suo posto all’Eurovision e che torna quindi con la prima delle due semifinali al venerdì. Una serata molto scoppiettante grazie alle sfide tra le coppie protagoniste. Ma una serata caratterizzata anche da un momento molto particolare durante il quale Milly Carlucci ha messo il ballo da parte e ha affrontato, faccia a faccia, le gelosie del maestro Stefano Oradei che pare esser stato turbato dalla relazione nata tra Veera, sua fidanzata e Osvaldo. Milly ha ricordato quando ogni maestro si impegni a far sempre che in pista ci sia il feeling miglior possibile e ha chiesto a Stefano di ricordarsi che la sua fidanzata è una professionista. Il maestro ha creato diversi problemi in questa edizione tanto che Milly alla fine ha deciso persino di affrontare in diretta la questione, visto che se ne era parlato anche in tv e suoi giornali.

Ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri con la semifinale di Ballando con le stelle:

ASCOLTI TV 24 MAGGIO 2019: CIAO DARWIN 8 CHIUDE, GLI ASCOLTI DELL’ULTIMA PUNTATA

Paolo Bonolis chiude questa edizione più che vincente con la sfida tra “umani” e non umani. Questa edizione di Ciao Darwin sarà sicuramente ricordata come una delle migliori dal punto di vista degli ascolti, per quello che è oggi il periodo storico ( portare una media di 4 milioni di spettatori in prima serata non è cosa facile). Ma sarà ricordata anche come l’edizione in cui i concorrenti si sono fatti male tanto da togliere il famoso gioco dei rulli.

Ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri, l’ultima puntata di Ciao Darwin 8: