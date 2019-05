Ciao Darwin 8 chiude la stagione 2019: ecco chi ha vinto l’ultima puntata

Dopo dieci puntate, si conclude l’ottava edizione di Ciao Darwin: l’istrionico show di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione speciale di Luca Laurenti. In questo appuntamento conclusivo con il programma, le due squadre che si sono sfidate sono state quella degli Umani contro quella dei Mutanti; ovvero da un lato le persone al naturale contro le persone rifatte (chirurgia estetica, botox, tatuaggi estremi, lenti a contatto ed affini).

Capitani vip delle due squadre sono stati Claudia Ruggeri (la Miss Claudia del salottino di Avanti un Altro) e Rodrigo Alvez (altrimenti noto con il soprannome di Ken Umano). Ma chi ha vinto questa sfida? Ecco come sono andate le cose…

Ciao Darwin 8: vincono i mutanti

Dopo una lunga sfida che ha visto quasi sempre in vantaggio il mondo degli Umani, a spuntarla alla fine è stata la squadra dei mutanti: purtroppo al concorrente “al naturale” ha fatto svariati strafalcioni nel gioco dei cilindroni.

Anche questa ultima puntata di Ciao Darwin 8 ha visto riconfermati tutti i soliti giochi a cui i concorrenti si sono sottoposti negli anni: l’esibizione musicale, il viaggio nel tempo (questa volta a Hollywood fra film del passato e del presente), il dibattito, la prova di coraggio (con rettili e insetti di tutti i tipi) per poi giungere al defilè.

A scandire gli spazi fra un gioco e l’altro, come di consueto, le gag di Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Nino: il bidone vagante figlio del trash televisivo. A sorpresa, inoltre, una coreografia è stata dedicata a Marco Garofalo: lo storico coreografo di Ciao Darwin scomparso alcuni mesi fa.

Dopo dieci puntate, però, Ciao Darwin 8 non va in pausa: già il prossimo venerdì andrà in onda un inedito nuovo appuntamento. Stiamo parlando dei Darwin di Donatello: uno special in cui verranno premiati i concorrenti che più degli altri si sono fatti notare per bellezza, carisma, simpatia e non solo.

Nonostante si vociferasse che Mediaset non fosse poi così interessata a produrre l’edizione 2016 e 2019 del programma, i risultati di Ciao Darwin 7 e 8 si sono dimostrati all’altezza di un grande show di prima serata: la media ascolti di questa ultima stagione si è dimostrata davvero record con cifre Auditel spesso superiori a tutti gli altri show del primetime di Canale Cinque. Una nona stagione è d’obbligo.