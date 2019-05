Elisa Isoardi scende in pista a Ballando: dopo Venier e Ventura tocca a lei, e le altre?

Nella seconda semifinale di Ballando con le stelle 2019 scende in pista anche Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai 1 si è preparata moltissimo nelle ultime settimane, chi ha seguito La prova del cuoco ha visto come Elisa si sia dedicata al ballo ospitando anche nella sua cucina i maestri di Ballando con le stelle che le hanno dato delle ripetizioni, se così possiamo dire. Milly Carlucci per la 14esima edizione di Ballando con le stelle ha lanciato una vera e propria sfida a tutte le conduttrici di Rai 1 invitandole a scendere in pista nel ruolo di ballerine per una notte. Al momento però ad accettare sono state in poche. Abbiamo infatti visto in pista Mara Venier, che si è scatenata con la sua Bollywood e poi abbiamo visto anche Simona Ventura tornata in Rai con The Voice e arrivata in pista a Ballando per lanciare il talent della seconda rete. E le altre? Mentre questa sera vedremo Elisa Isoardi in pista, non ci sono tracce di Francesca Fialdini, Benedetta Rinaldi, Caterina Balivo ed Eleonora Daniele ( giusto per fare qualche nome) che a quanto pare non hanno accettato la sfida di Milly Carlucci.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: LE CONDUTTRICI RAI NON ACCETTANO L’INVITO DI MILLY?

In realtà manca ancora una puntata, quella di venerdì prossimo, la finalissima di Ballando con le stelle per cui potrebbe succedere davvero di tutto. Ci potrebbero essere delle sorprese in pista a Ballando con le stelle? Difficile davvero a dirsi perchè le conduttrici che abbiamo citato in precedenza, seguono tutte con affetto Ballando ma a quanto pare, non hanno un ottimo rapporto con il ballo.

Diciamo che però, come si è visto, per scendere in pista nel ruolo di ballerino per una notte, non ci vuole grandissimo talento, in questa edizione ci sono state delle esibizioni eccellenti ma anche altre da dimenticare. E se è vero che Massimo Giletti non ha ricevuto nessun voto per l’esibizione di ieri, è anche vero che non ha fatto neppure un solo passo in pista…

A quanto pare per accettare la proposta di Milly ci vuole coraggio, per cui un grande in bocca al lupo a Elisa Isoardi che questa sera si cimenterà con la sua coreografia !