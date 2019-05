Ascolti tv 25 maggio 2019: la finale di Amici 18 batterà la semifinale di Ballando con le stelle?

Ultima sfida al sabato sera tra Ballando con le stelle 2019 e Amici 18, una sfida che fino a questo momento ha visto Milly Carlucci battere più volte Maria de Filippi. Come saranno andate le cose il 25 maggio 2019? Lo scopriremo ovviamente solo oggi con i dati di ascolto relativi alla prima serata del 25 magio. Ultima sfida quindi in diretta tra Ballando con le stelle e Amici. Nessuna chiamata in diretta tra Milly e Maria ma, visto che la finale di Ballando andrà in onda la prossima settimana, non possiamo davvero escludere che alla fine Maria ci faccia una clamorosa sorpresa scendendo nella pista di Ballando. Mai dire mai, tutto è possibile! Per chi non lo sapesse, lo diciamo in relazione alla proposta che Milly aveva fatto qualche tempo fa a Maria De Filippi!

Ma torniamo alla sfida del sabato sera: dopo la semifinale del venerdì, che ha regalato a Ballando con le stelle il record stagionale con una media di 4,3 milioni di spettatori ( nonostante gli ascolti di Ciao Darwin ben più alti di quelli che di solito Amici incassa al sabato), Milly si aspetta un altro ottimi risultato per il suo show. Ma non dimentichiamo che anche Amici viene da un record stagionale. La puntata in onda la scorsa settimana, quando Ballando con le stelle non è andato in onda, è stata la più vista di questa stagione.

Sarà quindi molto interessante capire come, in questo sabato di fine maggio, il pubblico a casa si sia diviso.

ASCOLTI TV 25 MAGGIO 2019: ECCO I DATI DI ASCOLTO DELLA SECONDA SEMIFINALE DI BALLANDO CON LE STELLE

La seconda semifinale di Ballando con le stelle ha visto la proclamazione dei finalisti,tanti momenti emozionanti ma anche delle polemiche che hanno dato il giusto sale a questa puntata.

Ecco i dati di ascolto della seconda semifinale di Ballando:

4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.54 e 4.173.000 (23.4%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.59 alle 24.48.

ASCOLTI TV 25 MAGGIO 2019: ECCO I DATI DI ASCOLTO DELLA FINALE DI AMICI 18

La finale di Amici 18 ha visto arrivare su Canale 5 alcuni dei volti amatissimi della rete. Da Alessia Marcuzzi a Michelle Hunziker passando per Silkvia Toffanin e Ilary Blasi, una giuria di sole donne che Maria ha schierato per battere la concorrenza. E poi ovviamente la sfida tra i ragazzi, i 4 rimasti in gioco. Il vincitore della 18esima edizione di Amici è Alberto che ha conquistato il titolo battendo nella finalissima Giordana. Ancora una volta è la categoria canto a conquistare il pubblico a casa.

Ecco i dati di ascolto della finale di Amici 18:

Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%).