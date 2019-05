Domenica IN ultima puntata: Mara Venier chiude con una carrellata di ospiti

Ultima domenica di maggio e ultima puntata di Domenica In quella in onda il 26 maggio 2019. Mara Venier chiude oggi una stagione ricca di ospiti e sorprese ma soprattutto di grandi soddisfazioni con gli ascolti da record che la conduttrice ha incassato domenica su domenica, riportando in Rai il pubblico che si era perso strada facendo. Non sappiamo ancora se Mara deciderà di restare al timone di Domenica In anche per la prossima edizione, se glielo chiederanno e se lei avrà voglia di accettare. Forse lo scopriremo proprio oggi nel corso della ultima puntata di Domenica IN. Ma nel frattempo possiamo dirvi che la nostra cara Mara non molla il colpo e anche nell’ultima puntata di Domenica IN regala al pubblico una domenica ricca di ospiti e storie da raccontare.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA IN ONDA IL 26 MAGGIO 2019

Sarà quindi un lungo pomeriggio della domenica quello in compagnia di tutti gli ospiti di Mara Venier. Tra i grandi nomi spicca anche quello di Romina Power che è stata tra le prime ospiti di questa stagione di Domenica IN. Ci sarà anche lei in questa puntata finale di stagione che di certo regalerà grandi emozioni al pubblico.

Una domenica, tra l’altro, di maltempo che potrebbe quindi regalare a Mara altri ascolti da record!

Renzo Arbore dovrebbe invece arrivare a Domenica IN pere regalare un altro spaccato della vita privata di Mara che in questa edizione di Domenica In ci ha messo molto del suo.

E ancora, lo abbiamo visto ieri a Ballando, e oggi dovremmo rivederlo anche da Mara: Nino Frassica. E poi una grande amica di zia Mara, Gina Lollobrigida . Ma il lungi elenco degli ospiti per l’ultima puntata di Domenica IN non finisce qui, alla corte di Mara anche Teo Teocoli, Orietta Berti che ballerà con Mara, Ron, Fausto Leali, Angela Luce, Francesco Merola, Franco e Andrea Antonello . E per finire Enrico Nigiotti che ha conquistato sin dal primo incontro Mara Venier.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Domenica In è su Rai 1 alle 14 per una piacevole e lunga diretta da non perdere.