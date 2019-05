Elisa Isoardi annuncia l’ultima settimana de La prova del cuoco e la bella notizia (Foto)

Ultima settimana per La prova del cuoco ed Elisa Isoardi è al settimo cielo per più di un motivo (Foto). A inizio puntata Elisa ha annunciato che tra pochi giorni andrà in vacanza, che questo è l’ultimo lunedì dell’edizione 2018/2019 del suo cooking show. “Iniziamo l’ultima settimana sorridendo o in lacrime?” e ha sorriso aggiungendo subito che sarà ancora lei la padrona di casa della prossima stagione de La prova del cuoco. Elisa Isoardi già riconfermata per la sua seconda edizione nelle cucine di Rai 1, ha quindi vinto la sua sfida, il programma con fatica ma un passo dopo l’altro ha convinto sempre più persone. Più sciolta, più spontanea e capace di raccontare e raccontarsi, così è cambiata Elisa riportando in cucina anche alcuni dei vecchi protagonisti de La prova del cuoco. Si gode quindi le ultime puntate soddisfatta per il risultato dopo tutti i dispiaceri dei primi tempi. C’è chi continuerà a non guardarla, chi avrebbe preferito un’altra conduttrice e chi già pensa a settembre. C’è però anche un altro motivo per cui Elisa Isoardi mostra tutto il suo entusiasmo.

ELISA ISOARDI TERMINA LA PROVA DEL CUOCO MA PRONTA A TORNARE A SETTEMBRE CON LA NUOVA EDIZIONE

Era preoccupatissima per la sua serata a Ballando con le Stelle, sa che non è molto capace nel ballo, la danza non è il suo mestiere ma si è impegnata molto, ha studiato e con l’aiuto di Samuel Peron e Raimondo Todaro ha superato un’altra sfida.

Il successo ottenuto a Ballando con le Stelle è nel suo entusiasmo, nella puntata di questa mattina su Rai 1. Ha ringraziato Milly Carlucci e ha chiesto a tutti se l’hanno seguita sabato sera mentre ballava il charleston. Tira quindi due sospiri di sollievo, tira le somme e di certo ha vinto sia in cucina che in pista.