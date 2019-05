Pamela Prati a Chi l’ha visto potrebbe essere qualcosa di diverso da quello che ci aspettiamo

La notizia è ufficiale e non ci sono fake news in circolazione. Pamela Prati sarà ospite della puntata di Chi l’ha visto in onda in diretta il 29 maggio 2019. Come specificato anche nella striscia quotidiana in onda su Rai 3 stamattina, la Prati sarà ospite nel programma condotto da Federica Sciarelli per parlare di truffe on line. E c’è anche un’altra precisazione da fare: la Rai non pagherà questa ospitata, la Prati andrà gratis su Rai 3.

Ovviamente la notizia lanciata da Dagospia prima e confermata dal programma, sta facendo molto discutere. Sui social sono molti i telespettatori che da sempre seguono Chi l’ha visto a non capire il motivo di questa ospitata. Il programma da anni ormai si occupa di truffe on line, truffe romantiche o truffe amorose, come preferite. Chi segue Chi l’ha visto sa bene che Federica Sciarelli ha più volte aiutato donne cadute nella rete di uomini pronti a tutto pur di avere un ritorno economico o meno ( e anche uomini truffati da sedicenti donne innamorate).

PAMELA PRATI OSPITE A CHI L’HA VISTO PER PARLARE DI TRUFFE ON LINE: MA DA QUALE PUNTO DI VISTA?

Ora ci chiediamo: a che pro invitare una persona che dice di esser stata truffata ma che non ha prove per dimostrare che sia stata vittima? Non c’è una denuncia alla polizia postale, non ci sono prove, almeno al momento, che certifichino questa truffa. Anzi, le altre persone coinvolte in questa vicenda dicono che Pamela Prati non è affatto una vittima e che lei ha invece un ruolo chiave in questa storia. Proprio per questo il pubblico che segue con piacere e affetto Chi l’ha visto, non sa cosa aspettarsi.

E, visto che conosciamo bene il lavoro che Chi l’ha visto svolge da anni, e la grande professionalità con la quale ogni caso viene affrontato, anche noi ci poniamo delle domande. Ma prima di darci delle risposte preferiamo aspettare la puntata in onda domani sera. Perchè forse, questa storia sarà letta da un punto di vista diverso. Perchè forse, scopriremo qualcosa in più di quello che sappiamo fino a oggi. Aspettiamo prima di giudicare. Ci hanno detto che Pamela Prati sarà a Chi l’ha visto per parlare di truffe on line, non ci hanno detto in modo esplicito che è una vittima. Quale sarà il punto di vista della narrazione?

Federica Sciarelli avrà le prove per dimostrare che la Prati è davvero una vittima, dandole quindi lo spazio che merita oppure questa ospitata più che una beatificazione della show girl potrebbe essere una sorta di imboscata?