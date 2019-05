Pamela Prati ospite a Chi l’ha visto per parlare di truffe on line: la bomba di Dagospia

Dagospia sempre sul pezzo anche in questo caso. Stando a quanto si legge sul sito di Roberto d’Agostino, la Rai cerca di portare acqua al suo mulino usando in qualche modo il Pamela Prati Gate. Come? Pare proprio che nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 29 maggio 2019 ( che tra l’altro sfida Live-Non è la d’Urso) tra gli ospiti della serata ci sarà Pamela Prati. Sembra una bufala a leggerla così, una di quelle fake news che arrivano di tanto in tanto. Ma la notizia, pare essere reale, almeno stando a Dagospia che generalmente, pubblica fatti concreti, non cose inventate.

La notizia ha già fatto il giro dei social e dei siti on line come potrete immaginare e il pubblico non sembra aver preso bene questa storia. Ma perchè Pamela Prati dovrebbe essere ospite a Chi l’ha visto? Per cercare il suo Mark Caltagirone? Sempre Dagospia cerca di chiarire anche il motivo di questa ospitata. Pare che la Prati sarà tra gli ospiti di Federica Sciarelli per parlare di truffe on line. Lei, che si dice vittima di una truffa, di un raggiro durato 8 mesi, spiegherà quello che le è successo rispondendo alle domande di Federica Sciarelli.

PAMELA PRATI OSPITE DI CHI L’HA VISTO: MOSSA ACCHIAPPA ASCOLTI?

Ed ecco quello che leggiamo su Dagospia:

La Sciarelli, per risollevare gli ascolti, si imbarbarisce in modalità D’Urso. Mercoledì scorso ‘’Chi l’ha visto?’’ è sceso all’8% contro la D’Urso pratizzata e domani sera la Sciarelli ospiterà Pamela Prati per parlare di truffe online e cercare di risalire.

E ancora:

Ma la vera truffa è al pubblico. Può il servizio pubblico ospitare un’ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani? Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre? La Rai deve ancora chiarire quanto era il compenso alla Prati per le ospitate dalla Venier e dalla Balivo, visto che oggi sul ‘’Fatto Quotidiano’’ la sua agente(e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro a ‘’Verissimo’’.

Ma siamo sicuri che la Prati sarà ospite di Chi l’ha visto per parlare di truffe on line e non per cercare il suo Mark? Lei ancora crede che esista…