Giorgio Alfieri a Vieni da me dopo tanto successo gli errori che hanno trasformato tutto (Foto)

Sono passati un bel po’ di anni dai tempi di Giorgio Alfieri tronista di Uomini e Donne e oggi lo ritroviamo ospite a Vieni da me, pronto a raccontare i suoi errori, alla ricerca della serenità che un po’ ha ritrovato ma che resta il suo più grande desiderio, la vita da continuare a vivere con le cose più importanti (foto).Giorgio Alfieri a Vieni da me è ben diverso da come lo ricordavamo, non fisicamente certo. La sua storia d’amore con Martina Luciani ha incollato alla tv tanti telespettatori che di pomeriggio seguivano Uomini e Donne. Era felice e credeva di avere tutto, lavorava sette sere su sette, erano i tempi in cui tutti volevano i tronisti nei locali. A Caterina Balivo confessa tutto il lusso di cui ha goduto ma poi è arrivato il buio. Con la fine della sua storia d’amore nonostante fosse nata Asia tutto ha iniziato a girare al contrario. Aveva collezionato cose non pagate, una gestione non chiara degli introiti delle serate, gestione affidata a terzi. Non ha pagato le tasse e si è ritrovato ricoperto di debiti. Terminato anche il lavoro con Roberto Cenci che continua a ringraziare, aveva avuto la fortuna di fare il suo aiuto regista ma non poteva fatturare con Mediaset. Problemi su problemi e alla fine ha dovuto vendere tutto, è rimasto senza lavorare, non aveva più la famiglia che aveva costruito.

GIORGIO ALFIERI A VIENI DA ME TUTTI I SUOI SBAGLI

E’ tornato a casa dai suoi genitori ed è stato schiacciato dai problemi ma è riuscito a superare tutto grazie all’amore per sua figlia Asia. Adesso va meglio, racconta il periodo duro che ha attraversato, gli errori commessi quando a 23 anni ha visto tra le sue mani che i soldi arrivavano facendo quasi niente.

Ammette di non avere alcun talento e che lui non ha il carattere per stare in tv. Di errori ne ha fatti tanti, era tra i ragazzi più invidiati ma tutto gli è scivolato via. Oggi è sereno e ha altri progetti, credono in lui la sua famiglia e non solo la sua piccolina. Si commuove ascoltando le belle parole che ha per lui sua sorella, la persona che stima di più perché ha fatto tutto nei modo giusti, dall’amore al lavoro, un esempio per lui.