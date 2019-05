La programmazione estiva del pomeriggio di Canale 5: ecco cosa vedremo dal 3 giugno 2019

Le previsioni meteo ci rivelano che da venerdì dovrebbe finalmente arrivare l’estate e noi ci crediamo e lo speriamo! E anche i palinsesti delle varie reti sono pronti a farci respirare aria estiva…Come cambia ad esempio il palinsesto di Canale 5 per il pomeriggio a partire dal 3 giugno 2019? Lo scopriamo subito dando uno sguardo al nuovo calendario che ci rivela la programmazione completa a partire dal 3 giugno 2019.

Grande attesa questa settimana per le ultime puntate di Uomini e Donne. Si chiude una stagione fatta di grandissimi successi in termini di ascolti con le scelte dei tronisti in onda a partire da oggi in diretta.

LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA DI CANALE 5: SI CAMBIA DAL 3 GIUGNO 2019

Il primo cambiamento arriverà dal 3 giugno e poi, nelle prossime settimane, quando anche i programmi in diretta andranno in vacanza, ci saranno delle nuove variazioni. Ma vediamo dal 3 giugno 2019 come cambia questo palinsesto.

-Alle 13,40 i fans di Beautiful potranno ancora seguire gli episodi inediti della soap americana

-Alle 14,10 va in onda Una vita che si prolunga fino alle 16,10

-Dal 3 giugno non andrà in onda Uomini e Donne che ci saluta questa settimana con tre puntate dedicate al trono classico

-Al posto di Uomini e Donne andrà in onda la soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ( leggi qui le prime anticipazioni e la trama) . La soap ci terrà compagnia per tutta l’estate come successe negli altri anni con Cherry Season. Non sappiamo però ancora da quando prenderà il via la soap infatti, come vedrete da questa immagine, la guida ufficiale Mediaset colloca nella fascia oraria di Uomini e Donne, Una vita

-Fino al 10 giugno 2019 andrà in onda anche il day time del Grande Fratello 16

-Alle 16,20 circa come sempre ci aspetta invece Il segreto con altri episodi inediti

-Fino al 14 giugno 2019 andrà in onda Pomeriggio Cinque in diretta con Barbara d’Urso

-Alle 18,45 andrà in onda Caduta Libera che si sfiderà dalla prossima settimana con Reazione a Catena

Questo quindi il palinsesto di Canale 5 per queste due settimane. Una volta che anche Pomeriggio 5 andrà in vacanza, sapremo dirvi quale sarà la mossa di Canale 5, immaginiamo che andranno in onda i classici film romantici che siamo abituati a vedere in estate.