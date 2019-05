Luca Daffè non è la scelta di Angela Nasti: la prima reazione a Uomini e Donne (VIDEO)

Puntata anomala quella di Uomini e Donne in onda oggi 29 maggio 2019 visto che la scelta è andata in onda in diretta. Il pubblico ha scoperto in tempo reale il nome del ragazzo scelto da Angela e sempre in tempo reale abbiamo appreso quello che ha pensato la sua “non scelta”. Angela ha deciso di scegliere Alessio e per questo motivo ha chiamato a centro studio, per primo, Luca. Non è stato facile per lei fare un discorso cercando di spiegare a Luca i motivi per i quali non lo ha mai preso in giro anzi; ha sempre creduto che potesse essere lui la sua scelta, ha creduto in questa coppia ma poi si è resa conto, soprattutto nell’ultimo periodo, che forse aveva bisogno di altro e non perchè lui abbia qualcosa che non va bene ma perchè lei vuole altro. Ed è per questo che alla fine ha deciso di scegliere Alessio.

Luca, mentre Angela faceva la sua scelta, fuori dagli studi di Uomini e Donne ha commentato subito la mancata scelta. Nel video, vi mostriamo quindi quella che è stata la reazione del ragazzo.

UOMINI E DONNE PUNTATA DI OGGI: LA SCELTA DI ANGELA NON E’ LUCA, ECCO IL SUO COMMENTO

A caldo quindi Luca, dopo aver detto pochissimo in studio, ha deciso di commentare in un video quello che pensa di questa scelta di Angela.

“Nel mio cervello l’avevo messo in preventivo tutto questo” ha detto Luca fuori dagli studi Elios, pochi minuti dopo aver scoperto di non essere la scelta di Angela. “Spero che non si sia fatta influenzare da altro facendo la sua scelta e che abbia fatto una scelta sentita” ha detto Luca commentando quindi quella che è stata la decisione presa dalla Nasti.

“Non posso sicuramente dire che mi ha preso in giro perchè io il trasporto lo sentivo” ha spiegato Daffrè che quindi ci ha sempre creduto in una possibile scelta sapendo però di avere un degno avversario. Il corteggiatore però si dice deluso perchè pensa che Angela non sia riuscita ad andare oltre quello che dice la gente e che quindi si sia lasciata in qualche modo influenzare.

Chiude augurando il meglio ad Angela e sperando che sia felice ma con una nota sarcastica: “Spero che non si penta di quello che ha fatto“.