I soliti ignoti chiude in anticipo: Amadeus torna a settembre?

Cambia il palinsesto di Rai 1 dai prossimi giorni e anche da questa sera visto che andrà in onda eccezionalmente al venerdì la finale di Ballando con le stelle 2019. E per dare spazio allo show di Milly Carlucci che inizia come saprete, alle 20,35 I soliti ignoti, l’amatissimo programma condotto da Amadeus, ha chiuso in anticipo. Il 30 maggio 2019 infatti è andata in onda l’ultima puntata de I soliti ignoti partita in modo diverso dal solito. Se infatti generalmente i saluti si fanno nel gran finale, Amadeus ha invece voluto stravolgere questa liturgia per salutare tutta la squadra che ha lavorato al suo fianco, e anche per ringraziare tutti, ancora prima che il programma iniziasse. Un grazie speciale per le oltre 200 puntate de I soliti ignoti, un programma fortissimo molto spesso tra i più visto nella sua fascia l’access prime time.

Amadeus ha volto al suo fianco tutti i protagonisti di questo successo, tutta la squadra che la lavorato al suo fianco e una bella torta per festeggiare il gran finale.

I SOLITI IGNOTI CHIUDE I BATTENTI IN ANTICIPO: IL 30 MAGGIO 2019 L’ULTIMA PUNTATA

Il conduttore ha quindi ringraziato la Rai, la Endemol Shine e tutti coloro che hanno creduto e lavorato in questo progetto. “Ringrazio tutti coloro che hanno reso questo programma il vostro programma ogni sera su Rai 1” queste le parole di Amadeus che fa anche un chiaro riferimento agli ottimi ascolti dell’edizione 2018-2019.

E nei prossimi giorni cosa vedremo su Rai 1 al posto de I soliti ignoti? Domani spazio alla Champions con la finale in diretta su Rai 1, domenica ultimo appuntamento in compagnia di Fabio Fazio e da lunedì torna come tutte le estati Techetechetè.

I SOLITI IGNOTI TORNA A SETTEMBRE CON AMADEUS?

E ovviamente a settembre si torna. E’ stato lo stesso conduttore ad annunciarlo: “Grazie a tutti un grande bacio e ci rivediamo a settembre” ha chiuso con queste parole l’edizione de I soliti ignoti di quest’anno Amadeus.

I soliti ignoti chiude in anticipo: Amadeus torna a settembre? ultima modifica: da