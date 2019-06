Federica Panicucci dalla parte dei fratelli Onestini: “Siete due ragazzi fantastici”

Nella puntata di Mattino Cinque in onda il 4 giugno 2019 ampio spazio è stato dedicato a quello che è successo ieri al Grande Fratello 16. Tra gli ospiti anche Luca Onestini, fratello di Gianmarco, uno dei finalisti di questa edizione del reality. Luca ha spiegato alla conduttrice come mai Gianmarco fosse giù: “Non gli facevano sapere nulla di noi, tutti avevano le loro sorprese con i parenti e lui niente per questo sono andato a Roma, con il megafono a urlare come un disperato. Poi all’ultimo ieri mi hanno detto che ci sarebbe stata questa sorpresa”. Gianmarco infatti ha potuto incontrare il suo papà ( non senza frecciate della d’Urso che ha sottolineato che le sorprese piano piano arrivano per tutti). Federica Panicucci con l’occhietto lucido ha commentato: “Voglio fare i complimenti a mamma e papà perchè siete due ragazzi fantastici”. La conduttrice ha anche detto che si capisce come siano una famiglia molto unita e legata.

LUCA ONESTINI FUORI DALLA CASA DEL GF 16 CON IL MEGAFONO-GUARDA IL VIDEO

E infatti Luca, mentre riguardava le immagini di suo fratello ieri nella casa, si è commosso, anche felice del fatto che Gianmarco sia in finale.

MATTINO CINQUE LE EMOZIONI DI LUCA E GIANMARCO ONESTINI

Luca poi ha visto anche l’ingresso di suo padre nella casa del Grande Fratello. A una settimana dalla fine Gianmarco finalmente ha potuto riabbracciare un parente. Negli ultimi giorni era molto angosciato dal fatto che nessuno si facesse vivo con lui tanto da arrivare a pensare che forse i suoi cari non sentivano neppure la sua mancanza…

Tutto è bene quel che finisce bene e chissà, magari sarà proprio Gianmarco Onestini a trionfare nella finale del Grande Fratello 16 in onda il prossimo lunedì. E se non dovesse farlo potrebbe essere felice comunque perchè di certo la sua vittoria più grande è questa meravigliosa famiglia.