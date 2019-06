Boom di ascolti per Caduta Libera che batte Reazione a Catena: il quiz di Rai 1 troppo moscio?

Che cosa succede al pre serale di Rai 1? Negli ultimi giorni dobbiamo ammettere che la rete è sicuramente in difficoltà. Una cosa di certo prevedibile visto il cambio della guardia tra Reazione a Catena e L’eredità. Ma i numeri al momento non promettono nulla di positivo. Se infatti Flavio Insinna con L’eredità fino a domenica sera, superava senza troppa difficoltà i 4 milioni di spettatori, con Reazione a Catena le cose sono cambiate. Il programma non decolla ( certo è ancora presto per trarre conclusioni) e non solo. Reazione a Catena viene battuto in modo netto da Canale 5 che invece, con Caduta Libera continua a fare bene, rosicchiando anche una parte di pubblico alla rete avversaria.

Vediamo i numeri prima di Reazione a Catena e Caduta Libera analizzando le puntate in onda il 5 giugno 2019.

ASCOLTI REAZIONE A CATENA: I DATI AUDITEL DEL 5 GIUGNO 2019

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.094.000 spettatori (18.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.373.000 spettatori (21.6%)

ASCOLTI CADUTA LIBERA : I DATI AUDITEL DEL 5 GIUGNO 2019

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.097.000 spettatori (19.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.618.000 spettatori (24.3%).

Come si può evincere dai numeri, il sorpasso di Caduta Libera è davvero evidente.Qual è il motivo di tutto questo? Sicuramente il pubblico dovrà abituarsi a Reazione a Catena, che è un quiz tipicamente stivo, peccato però che dell’estate, almeno dal punto di vista climatico, non ce ne sia neppure l’ombra. Forse è troppo presto per il cambio tra L’eredità e Reazione a catena considerato anche il fatto che su Rai 1, gli altri programmi “invernali” vanno ancora in onda? E poi ovviamente c’è la nuova conduzione affidata a Marco Liorni che al momento risulta troppo impostato. Vedremo se si scioglierà e se il pubblico cambierà idea sul programma di Rai 1.

Caduta Libera invece può contare sulla presenza di uno dei campioni più amati di sempre. il giovane Niccolò che tra l’altro, segna record su record, ha vinto al momento oltre 500 mila euro. E il pubblico, che lo odia e lo ama, continua a seguire il quiz anche per scoprire che cosa ne sarà di lui, sia nel bene che nel male.