Stasera in tv 7 giugno 2019 Buon compleanno Pippo, Quarto Grado e Atomica Bionda

Stasera in tv 7 giugno 2019 su Rai 1 si festeggia il compleanno di Pippo Baudo, va in onda Buon compleanno… Pippo. Canale 5 invece propone il film in prima tv Atomica Bionda con Charlize Theron. Tra i programmi tv di stasera non manca Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e purtroppo la cronaca nera; inoltre in prima serata Smetto quando voglio – Masterclass, Il cosmo sul comò, Propaganda Live, Bruno Barbieri – 4 Hotel e No Good Deed – Ossessione omicida. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 7 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Buon compleanno… Pippo. Alle 20:35 doppia festa per il conduttore che celebra 60 anni di televisione e 83 anni d’età. Qui gli ospiti della serata – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è No Good Deed – Ossessione Omicida. Alle 21:20 il film per la regia di Sam Miller del 2014, con Idris Elba, Taraji P. Henson, Leslie Bibb, Kare Del Castillo – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Smetto quando voglio – Masterclass. Alle 21:20 il film diretto da Sidney Sibilia del 2017, con Edoardo Leo – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 7 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Atomica Bionda. Alle 21:40 in prima tv il film diretto da David Leitch del 2017, con Charlize Theron, James McAvoy – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Il cosmo sul comò. Alle 21:25 il film diretto da Marcello Cesena del 2008, con Aldo, Giovanni e Giacomo – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con la cronaca nera di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero – Consigliato sì

Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:15 una nuova puntata con Diego Bianchi e il suo gruppo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:25 due episodi, ancora una volta a Napoli per scoprire l’hotel migliore tra quelli che partecipano, e in Romagna – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori Fratelli di Crozza. Alle 21:25 il meglio dell’ultima stagione con Maurizio Crozza – Consigliato sì