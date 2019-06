Stasera in tv 8 giugno 2019 La Corrida Omaggio a Corrado, Grecia – Italia e Il Segreto

Stasera in tv sabato 8 giugno 2019 su Rai 1 potremo seguire le qualificazioni dei Campionati Europei 2020 Grecia – Italia mentre Canale 5 propone La Corrida omaggio a Corrado. Inoltre oggi in prima serata anche il film Ragazze di zucchero, la seconda stagione di Ogni cosa è illuminata con Camila Raznovich e ancora Little Murders, Viaggio da sola, una nuova puntata della soap Il Segreto e le Qualifiche del GP di Formula 1 in Canada. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 8 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Grecia – Italia. Alle 20:30 la partita per le qualificazioni agli Europei 2020 – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Ragazze di zucchero. Alle 21:05 il film del 2014 diretto da Doug Campbell con: Peter Strauss, Timothy Brennen, Taylor Black – Consigliato no – Su Rai 3 c’è Ogni cosa è illuminata. Alle 21:30 al via la seconda stagione con la conduzione con Camila Raznovich; tra gli ospiti anche Domenico Iannacone – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 8 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è La Corrida omaggio a Corrado. Alle 21:15 una puntata dedicata al celebre conduttore che ha ideato il primo talent show italiano – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Again – Ritorno al liceo. Alle 21:20 il film del 2019 diretto da Burr Steers, con Zac Efron, Leslie Mann, Matthew Perry, Tyler Steelman, Allison Miller – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Il Segreto. Alle 21:30 va in onda una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – A seguire alle 22:20 una nuova puntata di Una vita – qui le anticipazioni – Consigliati sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 due episodi: Il crimine non paga e I segreti di Solange – Consigliato sì – Su Tv8 c’è F1 2019 GP Canada Qualifiche. Alle 21:30 in pista per la pole position – Consigliato sì – Su Nove c’è Viaggio sola. Alle 21:00 il film del 2013 per la regia di Maria Sole Tognazzi, con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela, Lesley Manville – Consigliato sì