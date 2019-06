Pamela Prati contro Barbara D’Urso salva Silvia Toffanin: “perché gli altri sono vittime e io no?”

E’ in corso la nuova difesa di Pamela Prati che punta il dito contro Barbara D’Urso colpevole di non crederla vittima del caso Mark Caltagirone. La showgirl sulla rivista Chi ringrazia invece Silvia Toffanin che ha sempre compreso il suo stato d’animo. Se avete seguito un po’ tutte le puntate con la Prati protagonista avrete di certo la vostra idea. Non ci sembra che la D’Urso non abbia tentato di comprendere la Prati, anzi ha forse esagerato nel concederle tanto spazio mentre tutti chiedevano di smetterla con tante bugie in tv. La Toffanin è di certo più dolce ma è stata la prima a mostrare i suoi dubbi nelle varie interviste. Pamela Prati ha intenzione di non mollare, se pensavate che dopo tutta la verità che è saltata fuori non l’avremmo più vista in giro avete sbagliato. Dagospia avvisa che è stata avvistata negli studi Mediaset, non aggiunge altro ma c’è di certo altro e immaginiamo che presto lo scopriremo in tv. Impossibile che vada dalla D’Urso dopo le accuse su Chi: “Perché quando a Live-Non è la d’Urso intervistano tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, con un sistema che si ripete da dieci anni, gli altri sono vittime e io no? Il motivo è che ho parlato in tv di matrimonio e figli? Ma, quando l’ho fatto, è perché ci credevo e volevo condividere la mia gioia”.

PAMELA PRATI ACCUSA BARBARA D’URSO, VOLEVA SOLO CONDIVIDERE LA SUA GIOIA

Di Silvia Toffanin invece ha detto: “Lei è sempre stata carina e gentile, mi ha messo a mio agio e ha cercato di comprendere il mio stato d’animo. È stata l’unica a capire realmente che stavo malissimo”. La showgirl 60enne confida di non avere inventato niente, che lei è solo una vittima, che tutti da due mesi stanno guadagnando su questa storia.

Le è caduto il mondo addosso, racconta nella sua intervista su Chi, e ha compreso tutto quando iniziando ad avere dubbi su Mark Caltagirone gli ha chiesto di mostrarsi in pubblico ma lui non l’ha fatto: “E’ in quel momento che mi è crollato il mondo addosso e ho capito che era opportuno smentire tutte le mie precedenti dichiarazioni”. Confessa di essere ancora sotto choc, desidera che il pubblico le creda. Ci riuscirà?