Barbara d’Urso umilia Pamela Prati e segna ascolti d’oro anche senza di lei

C’è stato un momento particolarmente surreale nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 12 giugno 2019. A un certo punto della serata, pochi minuti prima della mezzanotte, Barbara d’Urso a centro studio, sul suo divano, da sola, ha spiegato per quale motivo Pamela Prati non era in studio per l’intervista che avevano preparato. Un momento surreale perchè la conduttrice ha condotto questo spazio come se in studio con lei ci fosse la diretta interessata, mandando in onda i servizi, e facendo una sorta di intervista con il fantasma. Un momento che si è poi concluso con l’umiliazione a Pamela Prati. Non abbiamo motivo di credere che quello che ha raccontato la d’Urso ieri in diretta non sia vero. Al momento infatti i legali della Prati non hanno smentito in nessun modo. Possiamo quindi concludere che la d’urso, senza la Prati e raccontando per filo e per segno quello che è successo, non solo l’ha umiliata in diretta nazionale, ma lo ha fatto con un nuovo record di ascolti per Live-Non è la d’Urso, di fronte a quasi 4 milioni di persone.

BARBARA D’URSO UMILIA PAMELA PRATI A LIVE: LEI NON VA MA IL PROGRAMMA E’ ANCORA DA RECORD DI ASCOLTI

Pamela Prati, pochi minuti prima della diretta, stando a quello che ha raccontato Barbara d’Urso, ha infatti avanzato una richiesta molto particolare. In un primo momento avrebbe detto di partecipare al programma a titolo gratuito per dire la sua e raccontare la sua versione. Poi però, sempre secondo quello che è stato il racconto della conduttrice, i legali della show girl, avrebbero inoltrato all’editore una richiesta di denaro. La d’Urso ha spiegato: “La cifra era di decine di migliaia di euro“.

Barbara e l’azienda, hanno quindi deciso di rifiutare la proposta della Prati e di andare avanti anche senza di lei. Il programma non ne ha risentito, anzi. Gli ascolti, anche questo lunedì sono stati di livello.