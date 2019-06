Caterina Balivo chiude Vieni da me con Baby shark ma senza arrivederci

Caterina Balivo e Vieni da me torneranno a settembre? Forse la conduttrice a breve ce lo rivelerà sui social ma, nella diretta del programma di Rai 1 che si è appena conclusa, la Balivo non ha fatto nessun cenno alla prossima edizione del programma. In questo ultimo appuntamento con Vieni da me ha invece ringraziato tutta la squadra che ha lavorato al programma di Rai 1 partito a settembre non senza difficoltà e arrivato a metà giugno con tantissimo affetto di una fetta del pubblico che lo ha scelto. La conduttrice di Rai 1 infatti ha solo salutato il suo pubblico ringraziandolo ma senza fare nessun accenno a quello che succederà a settembre. La Balivo ha augurato a tutti di passare una serena estate ricordando che “la vita è meravigliosa”. Ha chiuso con il sorriso sulle note dell’odiatissima Baby Shark la canzoncina che il pubblico del programma ha ormai imparato a conoscere. Un tormentone per le mamme che la Balivo, da buona mamma, ha portato sul piccolo schermo. Oggi tutti i protagonisti della puntata si sono esibiti sul finale, sulle note di questo brano.

LA FRECCIATA DI CATERINA BALIVO A PAMELA PRATI NELL’ULTIMA PUNTATA DI VIENI DA ME

CATERINA BALIVO E VIENI DA ME TORNERANNO A SETTEMBRE?

Come dicevamo in precedenza la conduttrice non ha fatto nessun cenno alla prossima edizione del programma, non ha dato il classico arrivederci, cosa che è invece successa ad esempio questa mattina con Eleonora Daniele che ha salutato il suo pubblico.

Questo ovviamente non significa nulla, si sa che spesso i conduttori nelle ultime puntate sono molto emozionati e dimenticano anche delle cose da dire. Il pubblico che ha seguito questa edizione di Vieni da me spera di rivedere la Balivo a settembre. Difficile dire se succederà perchè gli ascolti del programma non sono stati, soprattutto in proporzione ai costi, probabilmente quello che la rete si aspettava.

Va dato atto però a tutta la squadra di Vieni da me, conduttrice in testa, di aver ascoltato le critiche, soprattutto quelle del pubblico che poi sono le più importanti, e di aver cambiato marcia al programma in corso d’opera.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che aspettare un comunicato ufficiale o le parole di Caterina Balivo. Vedremo!