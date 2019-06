Storie Italiane chiude i battenti: Eleonora Daniele ringrazia il pubblico e dà l’arrivederci

Ultima puntata oggi anche per Storie Italiane. Si chiude il 14 giugno 2019 una edizione molto fortunata del programma condotto da Eleonora Daniele. Pochissimo tempo per i saluti finali in questo appuntamento con Storie Italiane di oggi, durante il quale si è dato spazio ad alcune delle storie che in questa edizione sono state centrali. Come quella di Maria Antonietta, la donna bruciata dal suo ex marito a Reggio Calabria ( leggi qui le sue parole ); come quella di Ivan Cottini il ballerino che combatte contro la sclerosi multipla ma che è per tutti un grande esempio di forza e coraggio. E poi le inchieste di Storie Italiane per una stagione ricca di reportage, esclusive e momenti di grande interessa per il pubblico. Ed è proprio al pubblico che si è rivolta la conduttrice per i saluti finali di questa edizione del programma, ringraziando tutte le persone che sempre con affetto seguono Storie Italiane.

STORIE ITALIANE CHIUDE I BATTENTI: APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE, SI TORNA A SETTEMBRE

La conduttrice ha quindi voluto ringraziare tutte le persone che lavorano al programma e che lo rendono unico. A differenza di quanto successo in altre edizioni nell’ultima puntata di Storie Italiane oggi, non abbiamo visto in studio tutti i giornalisti che lavorano al programma ma è chiaro che uno dei ringraziamenti più grandi va a loro. La conduttrice ha poi voluto ringraziare tutto il pubblico che segue con grande affetto Storie Italiane. “Grazie perchè vi fidate di noi” ha detto la Daniele salutando tutto il pubblico di Rai 1. “Siamo una squadra fortissima” ha commentato la Daniele per questa ultima puntata di Storie Italiane.

Gli ultimi istanti di una stagione ricca di emozioni.

"Siamo una squadra fortissima" @eleonoradaniele #storieitaliane vi dà appuntamento a settembre, sempre su @RaiUno pic.twitter.com/clLWDEAQ4w — storieitaliane (@storie_italiane) June 14, 2019

E poi il saluto finale: “Ci vediamo l’anno prossimo” ha concluso la conduttrice. Immaginiamo quindi, e non ne avevamo dubbi, che Storie Italiane tornerà il prossimo anno con Elenora Daniele presenza fissa al mattino di Rai 1.

