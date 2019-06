Francesca Fialdini è addio a La vita in diretta? Il pubblico la rivuole

Nell’ultima puntata de La vita in diretta, i due conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, hanno salutato il pubblico con grande affetto ma senza rivelare nulla in merito al loro futuro. Se quello di Timperi potrebbe essere un semplice arrivederci ( pare sia ancora in ballo per la conduzione della prossima edizione), è quasi cosa certa, almeno a giudicare dal parare degli addetti ai lavori, che la Fialdini invece, non sarà più al timone de La vita in diretta. E la sensazione che sarà così è arrivata anche al pubblico che, seguendo l’ultima puntata de La vita in diretta, ha notato in Francesca occhi lucidi e sguardo di chi sa che sta dando un addio e non un arrivederci.

FRANCESCA FIALDINI A LA VITA IN DIRETTA, IL SUO E’ UN ADDIO O UN ARRIVDERCI?

Al momento non si hanno certezze in merito alla conduzione della prossima edizione de La vita in diretta, il nome femminile che rimbalza da un sito all’altro in questi ultimi giorni è quello di Lorella Cuccarini. Un’altra bionda al posto della Fialdini, sarà così? La conduttrice sui social, poche ore fa ha deciso di salutare tutta la squadra con la quale ha lavorato nell’ultimo anno e ha ricevuto anche un grande abbraccio virtuale dal parte del pubblico che la rivuole su Rai 1.

In questa foto mancano alcuni tesori che hanno reso importante questa stagione. Sono grata alla #squadra che ha lavorato duramente per rendere migliori i vostri pomeriggi e il mio lavoro; voglio bene a questi amici che mi hanno rispettata, sostenuta, incoraggiata e meravigliosamente accompagnata. Buona estate! #vitaindiretta #studiotv#raiuno #emozioni

Non ci resta che aspettare la presentazione dei palinsesti o un comunicato ufficiale da parte della Rai per capire quale sarà il futuro del programma di Rai 1 ma anche quello di Francesca Fialdini.