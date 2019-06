Elisa Isoardi lavora alla nuova Prova del cuoco: quali saranno i cambiamenti della prossima edizione?

E’ estate e tra un gelato e l’altro, Elisa Isoardi continua a lavorare. Per lei le vacanze non sono ancora iniziate anche se La Prova del cuoco ha chiuso i battenti. La conduttrice è a lavoro per la prossima edizione del programma di Rai 1. Stando a quanto riferisce Tvblog, nella prossima stagione de La prova del cuoco potrebbero esserci delle clamorose novità, una su tutte la scelta di affiancare a Elisa Isoardi uno chef che avrebbe un ruolo chiave nel programma, senza però mettere in ombra la conduttrice. Sempre nell’articolo di Tvblog, leggiamo che Ivan Bacchi, volto di questa edizione de La prova del cuoco ( e prima ancora di Buono a sapersi) dovrebbe approdare a La vita in diretta estate e quindi potrebbe lasciare il programma di Rai 1 per poi continuare nella versione invernale del programma. Un peccato perchè a nostro avviso, Ivan Bacchi rappresentava una nota positiva, una delle poche, dell’ultima edizione del programma.

LA PROVA DEL CUOCO: ELISA ISOARDI LAVORA ALLA PROSSIMA EDIZIONE, CHE COSA CAMBIERA’?

Cercando un nome tra gli chef che potrebbero affiancare, viene identificato in Vissani, il volto che potrebbe incastrarsi al meglio con Elisa Isoardi. Peccato che, chi segue La prova del cuoco da anni, e sa quali sono i gusti del pubblico di Rai 1, ben comprende che questa idea è del tutto fuori da ogni logica. Lo chef, seppur tra i migliori in Italia, televisivamente non arriva al pubblico di Rai 1. Tanto che, come forse qualcuno ricorderà, quando Vissani per qualche settimana è stato al fianco di Antonella Clerici, nella sua ultima edizione, il pubblico aveva accolto la sua presenza con polemiche sui social e con disappunto per la scelta.

Completamente diverso il discorso sarebbe se al fianco di Elisa Isoardi ci fosse un volto amato dal pubblico di Rai 1 e non solo. Pensiamo ad esempio ad Andrea Mainardi, chef amatissimo anche dopo il Grande Fratello Vip che tra l’altro gli ha dato una maggiore visibilità. O pensiamo anche a una donna, come ad esempio Natalia Cattelani. E forse male non sarebbe anche un altro volto che Antonella Clerici aveva scovato, Marco Bianchi, con la sua cucina della salute e un grande seguito anche sui social, sarebbe perfetto al fianco di Elisa Isoardi che cerca sempre di parlare il più possibile di cucina sana, salutare e italiana.

Chiaro è che si dovrà cambiare registro: come abbiamo ripetuto per tutta la stagione televisiva, il programma così come è, non piace al pubblico. La prima mossa da fare è sicuramente tagliare e tornare al vecchio orario con La prova in partenza alle 12 e non prima. Un’altra stagione con gli ascolti disastrosi dell’ultima di certo non potrà essere tollerata. E poi altra cosa, fondamentale: più ricette, meno fretta in cucina. Il pubblico che segue il programma vuole prendere appunti, vuole ricette da poter ripreparare in casa, altrimenti che senso avrebbe questo programma?

AGGIORNAMENTO: DAI SOCIAL ARRIVA QUESTO COMMENTO DI ELISA ISOARDI