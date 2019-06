A Live il faccia a faccia: Pamela Perricciolo vs Eliana Michelazzo, ultimo capitolo di questa storia?

Ultima puntata di Live-Non è la d’Urso in onda oggi 19 giugno 2019 in diretta su Canale 5. E Barbara d’Urso, che non se l’è sentita di andare in onda con due puntate in più, dicendo no quindi alla sua azienda che avrebbe voluto allungare il programma, vuole chiudere questa prima fortunata edizione del programma di Canale 5 con il botto. Pare proprio che nella puntata di Live in onda stasera su Canale 5 assisteremo al primo confronto, faccia a faccia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo le due ex agenti di Pamela Prati protagoniste della famosa “soap” Pratiful, diventata un caso squallido di gossip mescolato a cronaca che ha regalato alcune delle più brutte pagine dei televisione degli ultimi tempi.

A LIVE NON E’ LA D’URSO IL FACCI A FACCIA TRA PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO

Fino a questo momento le due donne sono state protagoniste di Live in momenti diversi. Solo in una occasione, prima che le due ammettessero insieme a Pamela Prati che Marco Caltagirone non esiste, Eliana e Pamela erano state nello studio di Canale 5 insieme. Poi, dopo il crollo di Eliana, con il racconto della sua vita di inferno di 10 anni da incubo ( almeno secondo la versione che lei continua a raccontare) arriva anche la confessione di Pamela Perricciolo che però nega di essere coinvolta nel finto matrimonio di Pamela Prati, dicendo in diverse occasioni che è stata la show girl ad alimentare questa storia, fingendo che un Marco fosse entrato nella sua vita. Ovviamente le versioni di Pamela Perricciolo sono state ricche di contraddizioni che la donna non ha mai saputo spiegare.

Per Eliana non ci sono dubbi: è stata Pamela Perricciolo a inventare Simone Coppi, l’uomo con il quale per 10 anni lei ha chattato credendo fosse suo marito; e sarebbe stata sempre lei a creare altri personaggi finti in questa storia. Sempre Pamela Perricciolo, secondo Eliana che l’ha denunciata, avrebbe inventato Marco Caltagirone e sarebbe artefice, del finto matrimonio della Prati ( Eliana non esclude che la show girl fosse però poi consapevole di quanto stesse accadendo). La Perricciolo respinge alcune di queste accuse e stasera per la prima volta, si confronterà con Eliana Michelazzo per un faccia a faccia che promette scintille.

Si chiude quindi con questo confronto, per ovvi motivi di palinsesto, il Pamela Prati Gate, almeno in tv!