Al Bano si racconta a Io e Te ma senza fare gossip: non parla di Loredana e Romina

La prima settimana di messa in onda di Io e Te si chiude con l’intervista ad Al Bano che arriva nello studio del programma di Pieluigi Diaco per raccontarsi e raccontare. Una intervista melodica, potremmo dire, come nel nuovo stile che il conduttore vuole dare al pomeriggio di Rai 1. Garbo, parole a bassa voce, musica. Ed è una intervista nella quale Al Bano non parla della sua vita privata. Rivede le immagini di alcune delle sue grandi perfomance, ascolta alcuni brani a lui cari e incassa anche un complimento del conduttore. Per Diaco infatti in Italia le due voci per eccellenza sono proprio quella di Al Bano e quella di Mina. Nessun riferimento alla sua vita privata o alle ultime notizie di Gossip. Nessun accenno neppure alle ultime notizie relative al ricovero di Romina Power in ospedale che qualche giorno fa ha subito una operazione.

Si parla invece della salute di Al Bano. Il conduttore lo accoglie nel suo salotto e gli chiede come stia. “Sto bene. In questo momento della mia vita ho solo da chiedere tre cose: salute, salute e salute. Se c’è quella, va tutto bene” ha risposto Al Bano che di recente è stato anche super protagonista di un matrimonio speciale dove ha cantato per tutti gli ospiti. Un’estate che va quindi a gonfie vele quella di Al Bano tra impegni nel mondo della musica e nella sua Cellino.

AL BANO PROTAGONISTA DI IO E TE MA NON PARLA DI GOSSIP

Ed è proprio del suo paese natio che si parla anche in questa intervista per ricordare le origini del cantante. Una lunga carriera fatta di grandi successi che Al Bano adesso riguarda con gli occhi lucidi e con la speranza di poter fare ancora molto altro.

Con uno sguardo al passato, Al Bano ha anche ricordato la vittoria al Festival di Sanremo nel 1984:

“Vorrei dimenticarlo, ma non riesco…Noi e Cutugno eravamo nella stessa casa discografica…Tutti pensavano avrebbe vinto lui…Ma il popolo con le schede del Totip ha premiato noi…C’era il discografico che quella sera si divideva tra il nostro ristorante in cui festeggiavamo e quello di Toto, che era arrabbiatissimo…E’ stato infernale…”

Diaco è convinto che una persona come Al Bano, che ha ricevuto un dono così speciale da Dio, non può che essere felice per quello che ha. Il cantante parla quindi anche del rapporto che ha con Dio e che ha avuto:

“Da Dio mi sono allontanato un po’ nel periodo più brutto della mia vita tra il matrimonio che stava andando a rotoli e con una figlia che si era persa…Ma adesso il rapporto è ottimo…Ho un rapporto diretto con il mio amico lassù… “

A proposito dell’amore solo una dichiarazione:

“canto ma l’amore in generale, in tutte le sue forme come quello per una donna e per la propria terra “.