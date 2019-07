È guerra tra Manuel e Giulia Cavaglià: interviene anche Mastroianni

La situazione tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià continua a far parlare il pubblico di Uomini e Donne e non solo. I due si sono conosciuti proprio grazie al programma di Maria De Filippi e poco dopo la scelta sono iniziati i primi dubbi. Si è parlato a lungo del presunto tradimento di Manuel Galiano. E dopo le tante domande dei fan della coppia, Giulia Cavaglià ha finalmente deciso di parlare affermando che alcune cose non le sono ancora chiare. Un momento “un po’ così” lo definisce la Cavaglià.

Giulia Cavaglià conferma di aver chiuso con Manuel Galiano: la protagonista di Uomini e Donne spiega i motivi della rottura

“Mi sembra doveroso fare chiarezza sulla situazione. A quelli che mi dicono ‘non sembra che tu stia male’, vorrei solo dire che sinceramente non sono una persona che ama farsi compatire o fare pietà” afferma poi Giulia Cavaglià. “Ognuno ha il proprio modo di esprimere le cose e di certo non è che se uno dentro non sta molto bene non può uscire o stare con i propri amici” fa ancora. “Manuel e io non stiamo più insieme per tanti motivi. Non l’ho vissuto bene questo periodo perché, nonostante ci abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo si sono rivelate un grande flop” afferma Giulia Cavaglià sui social spiegando, una volta per tutte, come stanno le cose. “La persona che ho scelto si è rivelata essere tutt’altro rispetto a ciò che immaginavo di trovarmi al fianco” spiega Giulia ai suoi followers. “Non voglio sputare fango su altre persone ma ci sto abbastanza male. Credo di non avere capito più di tanto. Passerà, pazienza” conclude la bella Giulietta senza però fare riferimento al presunto tradimento di Manuel.

Giulia Cavaglià parla della fine della storia con Manuel e Galiano replica. Interviene anche Luigi Mastroianni

A questo punto anche Manuel Galiano ha deciso di parlare della situazione e, in particolare, replica proprio alle parole della sua, ormai, ex Giulia Cavaglià. “Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima risposta riguardante tutta questa storia perché le guerre social non fanno parte di me soprattutto per cose così delicate e private” parte così sulle ig stories. “Il flop si sarebbe preso altri 3 mesi di insulti per di coprirti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea” afferma Manuel. Si è aperto un vero e proprio scontro sui social tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Continuerà ancora?

Nel frattempo è intervenuto anche Luigi Mastroianni, anche lui ex protagonista di Uomini e Donne. Mastroianni è uno che, di solito, preferisce farsi i fatti suoi, così dice. Eppure questa volta ha deciso di parlare: “Voglio togliermi qualche sassolino dalla scarpa”. Luigi parla di Giulia ma anche di Angela Nasti. “Entrambe hanno giudicato il mio modus operandi all’interno del programma, discutibilissimo, però fatti alla mano una si è lasciata dopo 3 giorni, vai a capire perché, tutto un grande boh, l’altra si è lasciata, tradimenti, è partita una diatriba. L’altro dice che ci sono delle prove che per cui era disposto a coprirla ma invece non la coprirà più, quindi c’è del marcio sotto” afferma Mastroianni. “Non vuole essere una polemica, ma semplicemente una constatazione. I rapporti nascono e finiscono, nessuno si strappa i capelli per nessuno, l’importante però è sempre essere corretti“ specifica infine.