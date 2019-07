Giulio Raselli e Giulia Cavaglià: riavvicinamento in corso dopo la fine della storia con Manuel?

Giulia Cavaglià è tornata single dopo la fine della storia con Manuel Galiano, la sua scelta a Uomini e Donne. Eppure poche ore dopo le parole della ex tronista, hanno iniziato a circolare vari gossip che la vedevano protagonista insieme a Giulio Raselli, corteggiatore del programma di Canale 5. Secondo i rumors, Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sarebbero riavvicinati dopo che lei ha voltato pagina con Manuel, dopo il presunto tradimento. A far pensare era stata soprattutto una ig stories della ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe inquadrato una parte di macchina identica a quella di Giulio ma vediamo come stanno davvero le cose.

Giulia Cavaglià di nuovo vicina a Giulio Raselli? Fan in delirio sui social, poi interviene l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

I rumors sul web e la storia pubblicata su Instagram da Giulia Cavaglià hanno mandato in tilt i fan che speravano proprio in Giulio Raselli per la scelta a Uomini e Donne. A smorzare l’entusiasmo degli appassionati del programma di Maria De Filippi è però proprio Giulio Raselli, fresco di partecipazione a Temptation Island come tentatore single. Raselli ha deciso di girare un video per mettere in chiaro la situazione tra lui e Giulia Cavaglià dopo i vari gossip.

Giulio Raselli mette in chiaro le cose sul presunto riavvicinamento con Giulia Cavaglià: “Mai la seconda scelta di qualcuno”

Che cosa ha detto nel video Giulio Raselli? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha tutt’altro che confermato il riavvicinamento a Giulia Cavaglià. Anzi ha colto anche occasione per lanciare alla ex tronista quella che sembra essere una vera e propria frecciatina. Ma vediamo che cosa ha affermato Giulio Raselli. “Ciao ragazzi, non è per fare il filosofo perché non lo sono, ma una cosa che posso assicurarvi e che mi auguro tutti voi facciate è quella di non essere mai la seconda scelta di qualcuno, quindi state tranquilli” sono state le parole dell’ex corteggiatore del programma di Canale 5.

Le parole di Giulio Raselli non lasciano alcun dubbio: tra lui e la Cavaglià nessun ritorno di fiamma. E voi avevate sperato in un riavvicinamento?