Palinsesto autunno 2019 Canale 5: ecco tutto quello che vedremo da settembre

Come ogni anno il mese di luglio arriva la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. E ieri sono stati presentati i palinsesti di tutte le reti Mediaset con le novità, i programmi, le serie, i reality che andranno in onda a partire da settembre. Ci occupiamo innanzi tutto di Canale 5: che cosa vedremo a partire da settembre 2019 sulla rete ammiraglia di Mediaset?

NOVITA’ PALINSESTO AUTUNNO 2019 CANALE 5: DA AMICI VIP A GIOCHI SENZA FRONTIERE

Tra le novità previste al palinsesto di Canale 5 per la prossima stagione ci sono due programmi nuovi solo a metà. Iniziamo con Giochi senza frontiere che si chiamerà Eurogames e che sarà condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco ci sarà Alvin. La seconda novità della prossima stagione di Canale 5 dovrebbe essere Amici Vip. Pare che il progetto fosse nell’aria già da tempo. Ma non è stato ancora definito nulla e anche per questo motivo non c’è il nome del conduttore.

QUI LE ULTIME NEWS SU AMICI VIP

I ritorni previsti per l’autunno: vedremo una nuova edizione di Tu si que vales, cosa scontata visto che già da settimane vanno in onda i promo per i casting di questa nuova edizione. Ma ci sarà una novità: l’arrivo di Sabrina Ferilli che prende il posto di Iva Zanicchi. A settembre vedremo la seconda edizione di Temptation Island Vip ma per il momento non è stato ancora trovato il conduttore.

Alla fine del 2019 invece, in inverno, andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip. A condurre il reality sarà Alfonso Signorini. Torna Live-Non è la d’Urso ( non si è detto se andrà in onda alla domenica sera o al mercoledì ) e anche Domenica Live entrambi affidati chiaramente a Barbara d’Urso. Restando in tema prima serata, torna l’Isola dei famosi e torna anche, nonostante gli ascolti non proprio esaltanti, All together now.

Per quanto riguarda il pre serale debutterà un nuovo quiz affidato come sempre a Gerry Scotti e anche questa non è una grande novità visto che da giorni su Mediaset vanno in onda i promo per i concorrenti che volessero partecipare. Il programma si chiama Conto alla rovescia.

Previsto il ritorno anche della Champions League e immaginiamo che su Canale 5 andranno in onda le partite del mercoledì, il calendario poi sarà definito.