Elisa Isoardi confermata a La prova del cuoco, è ufficiale e si è già messa al lavoro (Foto)

Nessuna sorpresa, era già noto che Elisa Isoardi a settembre sarebbe tornata alla conduzione de La prova del cuoco ma le notizie ufficiali fanno sempre un certo effetto e lei emozionata e soddisfatta si è già messa al lavoro (foto). La conduttrice che avrà tempo tutta l’estate per prepararsi al meglio per il suo ritorno nel day-time di Rai 1 è ovviamente felice perché sicura che alla fine La prova del cuoco ce l’abbia fatta a raggiungere il risultato. La Rai sta annunciando i palinsesti autunnali e se Antonella Clerici ne è fuori Elisa Isoardi si piazza ai primi posti confermata padrona di casa del cooking show che la storica conduttrice ha lasciato. Intervistata da La Stampa Elisa ha anche sottolineato che per la prima volta La prova del cuoco ha ricevuto un riconoscimento dal Moige. La sua idea sul cooking show che desidera proporre al pubblico resta però sempre la stessa, quella che ci sembra che all’inizio non abbia funzionato. Magari andrà meglio con la sua seconda stagione, il proposito è buono ma bisogna vedere se ai telespettatori interessa aggiungere alle ricette anche altro.

ELISA ISOARDI SI PREPARA PER LA PROVA DEL CUCOO 2019/2010

“Proporrò un cooking-show, perché a tavola si risolvono sempre le cose migliori. Ma non saranno solo cucina e chiacchiere, ma cucina e cultura. Senza presunzione, però intendiamo rieducare il pubblico, con la gioia e la passione che ho anche io su questi argomenti” ha commentato nella sua intervista aggiungendo che si può parlare di tanto riferito al cibo.

“Dall’attenzione che bisogna avere alla guerra agli sprechi, all’abitudine a mangiare poco, ma bene. E poi c’è l’aspetto dell’acquisto: quando si compra un prodotto, soprattutto se legato al territorio, occorre sempre ricordare che si compie un atto economico che incide su tutta la piccola comunità” speriamo resti sempre un programma allegro prima di tutto. Lei è sicura che il pubblico abbia capito e accettato il cambio di rotta, attendiamo il seguito, le nuove idee sperando in una bellissima Prova del cuoco.