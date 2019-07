La Rai celebra il Moon Day: tutti gli appuntamenti del 20 luglio

La Rai è prontissima a celebrare un evento molto importante. Di cosa si tratta? Del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna. La Rai celebrerà infatti l’anniversario con una programmazione molto particolare. Il prossimo 20 luglio andranno in onda degli speciali sul Moon Day. Era proprio il 20 luglio del 1969 quando il primo uomo sbarcò sulla Luna con la missione Apollo 11. Un evento incredibile che ha affascinato tutti e continua a far sognare. Per questo motivo, la Rai ha deciso di celebrare l’anniversario con dei programmi speciali. Ma andiamo a vedere che cosa andrà in onda durante il Moon Day.

Moon Day sulla Rai: ecco cosa andrà in onda per celebrare i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna

Cosa vedremo durante la speciale programmazione della Rai il 20 luglio? Non mancheranno i programmi in cui si rivedrà lo storico momento dello sbarco sulla Luna. Verranno trasmessi dei filmati dell’epoca ma anche dei contenuti più moderni. E ci saranno infatti dei collegamenti speciali persino dalla base di lancio in Kazakistan. Davvero tanti gli ospiti che interverranno nei vari programmi del Moon Day pensato dalla Rai. Si tratta, ovviamente, di studiosi, testimoni, studiosi ed esperti dell’argomento che racconteranno, in esclusiva, il loro pensiero o le loro documentazioni sullo sbarco sulla Luna.

E per l’occasione, la serata del 20 luglio, Piero Angela, che proprio quel giorno di 50 anni fa commentò in diretta dalla Nasa quello che stava succedendo con la cronaca italiana, è tornato con suo figlio Alberto negli Usa. Vedremo quindi una serata speciale in compagnia dei due divulgatori. Andrà in onda il programma Ulisse-Speciale 50 anni dal primo sbarco sulla Luna.

Moon Day: ecco su quali canali della Rai si potranno seguire i programmi dedicati allo storico evento dello sbarco sulla Luna

Ma quali saranno i canali Rai dove sarà possibile seguire questi speciali appuntamenti durante il Moon Day? A gran sorpresa non sarà solo Rai 1 la rete in cui andranno in onda gli speciali sull’allunaggio. Anche Rai 2 e Rai 3 parteciperanno al Moon Day ma non finisce qui. Immancabili saranno, infatti, anche gli appuntamenti su Rai Storia, Rai 5, Rai Scuola e pure su Rai Radio. Inoltre, i programmi del Moon potranno essere visti anche in streaming grazie alla piattaforma Rai Cultura Web.

Non ci resta, a questo punto, che aspettare il 20 luglio per potere celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con il Moon Day e gli speciali dei programmi che andranno in onda sui canale della Rai.