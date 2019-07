Palinsesto autunno 2019 Italia 1: ecco tutto quello che vedremo da settembre

Dopo avervi raccontato quali novità e quali programmi sono stati riconfermati su Canale Cinque per la prossima stagione televisiva, in questo articolo andremo ad analizzare quali show televisivi sono stati previsti per Italia 1: la rete giovanile fra le generaliste del gruppo Mediaset. Cosa verrà trasmesso a partire dal prossimo settembre 2019?

Stando a quanto traspare dai Palinsesti di Italia 1 annunciati pochi giorni fa, sostanzialmente la rete riconferma i suoi brand maggiori (Le Iene, Colorado) provando però a lanciare o rilanciare pochi altri programmi: ecco quali.

Palinsesto autunno 2019 Italia 1: ecco i programmi

Partiamo dai programmi che andranno in onda in prima serata, dunque dalle 21:15 in poi. Sicuramente su Italia 1 rivedremo tornare in onda Le Iene con due appuntamenti a settimana, come al solito. La differenza sta nel fatto che le inchieste di Nadia Toffa & soci non andranno più in onda la domenica sera (a causa della sovrapposizione con la suscettibile Barbara D’Urso e il suo LIVE – Non è la D’Urso). Dunque saranno in onda il mercoledì e il venerdì sera (contro la serata intrattenimento di Rai Uno, che riparte con Tale e Quale Show, e la serata fiction su Canale Cinque).

Riconfermato anche Colorado: lo show comico tornerà in onda dopo l’autunno.

Al lunedì sera, invece, arriva a sorpresa lo show documentaristico di Roberto Giacobbo Freedom – Oltre il confine: programma che abbandona Rete 4 e che supplisce l’assenza di Mistero (scomparso da alcuni anni dalla rete).

Il giovedì sera sarà la giornata dedicata ad un attesissimo reboot: Italia 1 avrà il piacere di riportare in onda La Pupa e il Secchione, con la sua terza inedita stagione. I nomi di chi condurrà il programma e chi siederà in giuria sono al momento tutti top secret. Quello che è noto, però, è che i ruoli fra concorrenti potrebbero invertirsi: potranno esserci Pupe ma anche Pupi, così come Secchioni e Secchione.

Non andranno in onda nell’immediato ma sono stati annunciati ulteriori programmi per la prima serata di Italia 1: un nuovo programma con Pio e Amedeo dal titolo Low Cost, una gara di comici presieduta da Diego Abatantuono ed un infotainment a chiara ispirazione social di chi non sia alcun vero dettaglio (probabilmente qualcosa sulla falsa riga di Realiti – Siamo tutti protagonisti).

Nel daytime e in seconda serata, vediamo il ritorno di TikiTaka e di una moltitudine di repliche e prime visioni delle serie tv americane tanto amate dal pubblico di Italia 1 (fra cui anche gli episodi inediti della 30esima stagione de I Simpson).