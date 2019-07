Bianca Guaccero bellissima nella serata dei palinsesti svela anticipazioni su Detto Fatto (FOTO)

Serata importante per tutti i protagonisti della prossima stagione Rai ieri sera a Milano. E tra i volti più noti c’era sicuramente Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto, riconfermata al timone del programma di Rai 2( a nostro avviso una delle poche rivelazioni della passata stagione televisiva, meritatissima quindi la conferma) è arrivata a Milano con un abito lungo a fantasia, abbronzatissima ma soprattutto piena di entusiasmo. Non vede l’ora di ricominciare a lavorare per la prossima edizione di Detto Fatto. Dai social ringrazia il pubblico del programma di rai 2 che ha seguito con affetto Detto Fatto, anche dopo l’addio di Caterina Balivo passata su Rai 1. “Merito vostro se sono ancora qui” ha detto Bianca sui social ringraziando tutti i telespettatori che hanno seguito con affetto il programma. Si era detto che Detto Fatto fosse a rischio chiusura ma alla fine così non è stato. Ci saranno però delle novità nella prossima edizione e Bianca annuncia qualcosa in un video postato sulla pagina ufficiale Fb di Rai 2.

BIANCA GUACCERO PRONTA PER LA PROSSIMA EDIZIONE DI DETTO FATTO

La conduttrice rivela la sua missione per la prossima edizione di Detto Fatto: far divertire il pubblico a casa. Vuole che i telespettatori si godano due ore di spettacolo tra cinema, musical, cucina, divertimento e ridano. Per questo ci saranno anche tante novità alle quali si sta già lavorando. Nessun accenno però all’addio di Giovanni Ciacci che, come saprete, non sarà più tra i protagonisti di Detto Fatto. Pare che al suo posto arriverà Mariotto ma al momento, questa voce di corridoio non è stata confermata.

Ci sarà invece Gambi, che in questa edizione di Detto Fatto ha trovato molto più spazio dimostrando di essere davvero molto talentuoso. Insieme a Bianca è davvero perfetto per il programma di Rai 2.

Appuntamento quindi a settembre con Detto Fatto e con Bianca Guaccero carica e pronta per la nuova edizione del programma di Rai 2.