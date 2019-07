Palinsesto Rai 3: le novità della prossima stagione

Dopo aver analizzato tutte le novità presentati all’evento dedicato ai Palinsesti di Rai 1 e Rai 2, in questo articolo ci soffermiamo sulle novità che ha da offrirci Rai 3. A dire il vero, un po’ come capitato con Rete 4, il terzo canale Rai ha preferito riconfermare quasi in toto i classici appuntamenti giornalieri, preferendo qualche sperimentazione in prima ed in seconda serata.

Ma andiamo a vedere nel dettagli quali sono queste novità e queste sperimentazioni annunciate in maniera ufficiale per il palinsesti di Rai 3 della prossima stagione autunno – inverno 2019…

Palinsesto Rai 3: le novità

Nel daytime di Rai 3 l’unica vera novità è il cambio di conduzione nel programma Quante Storie, storicamente presieduto da Corrado Augias: alle ore 12 arriva Giorgio Zanchini, giornalista e conduttore radiofonico.

In access prime time (dalle 20:25 alle 20:45) verrà inaugurata una piccola fascia dedicata alla messa in onda di tante piccole docu-serie che proveranno a raccontare l’attualità, il costume e i sentimenti. Di questa saga faranno parte: Boez – A piede libero, Storie minime, That’s amore – Storie di uomini e altri animali e il ritorno di due titoli della scorsa stagione, ovvero , Non ho l’età e Nuovi Eroi.

Boez – A piede libero racconterà il viaggio a piedi di sei ragazzi, poco più che adolescenti con trascorsi devianti, lungo la Via Francigena del Sud: da Roma fino alla punta estrema della Puglia.

Storie minime racconterà i momenti memorabili che hanno segnato la vita di persone comuni, senza nessun copione concordato. L’unico requisito dei racconti è che le testimonianze che vengono raccolte siano vere.

That’s amore – Storie di uomini e altri animali proverà a sviscerare il rapporto che si instaura tra l’uomo e il suo animale con un taglio fortemente emotivo. In ogni puntata verranno raccontate storie di animali e dei loro proprietari attraverso le disavventure di un pronto soccorso

veterinario.

E in prima serata? Oltre alle tantissime riconferme come Chi l’ha Visto?, Storie Maledette, Report, Presadiretta e Cartabianca, Serena Dandini torna con un nuovo show comico sulla falsariga della Tv delle Ragazze: il titolo sarà Assemblea Generale. Previsto anche un one man show con Filippo Timi dal titolo Skianto: tratto dall’omonima opera recitata in teatro dallo stesso attore.

Altra novità è il nuovo programma di Corrado Augias, alias Città Segrete: il conduttore farà un vero e proprio tour delle città più belle d’Europa, cercando ingressi secondari e porte socchiuse per mostrarne gli aspetti più inediti anche attraverso personaggi, eventi tragici e comici, grandi amori e misteri.

Infine, il giovedì sera è previsto un piccolo ciclo di docu-fiction dal titolo Illuminate: Sabrina Impacciatore, Serena Rossi, Violante Placido e Bianca Guaccero interpreteranno la vita e le storie di Oriana Fallaci, Laura Biagiotti, Marisa Bellisario e Virna Lisi.