Palinsesti Rai 2: le novità della prossima stagione

Dopo tanti rumor, è stato finalmente ufficializzato il Palinsesto di Rai 2 delle prossime stagioni autunno e inverno. Le rete presieduta da Carlo Freccero ha confermato alcune promesse che aveva fatto mesi fa ma ne ha disilluse delle altre. Ad esempio, è confermato l’addio a Mezzogiorno in Famiglia (il gioco con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia) ma sono riconfermati anche i serial polizieschi tanto odiati dal direttore di rete come Criminal Minds, NCIS, NICS Los Angeles, FBI e SWAT.

Ma quali sono le novità che ci attendono nella prossima stagione televisiva su Rai 2? Ecco quanto annunciato in via ufficiale alla Presentazione dei Palinsesti Rai questa mattina 9 luglio 2019.

Palinsesti Rai 2: le novità

Il mattino di Rai 2 si ravviva con Radio2 Social Club: lo show radiofonico in onda su Rai Radio2 che per la prima volta verrà trasmesso in diretta anche sul Secondo Canale. Sarà un talk con spazi musicali condotto da Luca Barbararossa e Andrea Perroni. Cancellato Frigo con Tinto, il sabato mattina troveremo In Viaggio con Marcello: rubrica a tema enogastronomico.

Nel preserale, alle 19:45 circa, sbarca su Rai Due lo chef Carlo Cracco: sarà al timone di Nella Mia Cucina, un game show dove vince il concorrente che riesce a replicare al meglio un piatto realizzato da Carlo Cracco (che per la prima volta conduce senza la casacca da chef).

Alle ore 20:00 arriva Battute: una sorta di talk show ironico in cui comici, opinionisti ed esperti di settore si cimenteranno a commentare con fare dissacrante notizie e temi di stretta attualità. Piccola novità anche per Quelli che il Calcio: assieme a Mia Ceran e al suo Luca e Paolo, arriva il quarto incomodo Enrico Lucci.

In prima serata prepariamoci alla nuova edizione de Il Collegio e alla nascita del suo primo spin-off, Il Collegio In Famiglia: un talk show che coinvolgerà i genitori dei collegiali. Andrà in onda subito dopo la puntata del reality.

Sempre in prime time sono previste moltissime serate in compagnia dei comici più amati di Made in Sud (verranno mandati in onda gli spettacoli teatrali di Caiazzo, i Ditelo Voi e il duo Arteteca) e un nuovo ciclo amarcord presieduto da Renzo Arbore. Stefano De Martino sarà conduttore di Stasera Tutto è Possibile al posto di Amadeus.

Il mercoledì sera sarà la serata fiction con il ritorno de Il Cacciatore (la seconda stagione) e il nuovo titolo Volevo Fare la Rockstar. La domenica sera Fabio Fazio si farà in due: alle 19:40 andrà in onda con Che Tempo che Farà, mentre in prima serata andrà in onda con Che Tempo che Fa.