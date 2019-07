Stasera in tv 13 luglio 2019 Techetechetè Superstar Gianni Morandi e Ciao Darwin 7

Stasera in tv sabato 13 luglio 2019 su Rai 1 potremo seguire Techetechetè Superstar Gianni Morandi mentre Canale 5 propone Ciao Darwin 7 in replica con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Una vita, Little Murders, Chasing Mavericks, Mai giocare con la babysitter e ancora Fuga da Alcatraz e la partita amichevole Napoli – Benevento. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 13 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Techetechetè SupeStar Gianni Morandi. Alle 20:35 la puntata dedicata a Gianni Morandi. Tra riflessioni, ricordi e canzoni la sua lunga carriera idealmente raccontata al figlio Pietro – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Mai giocare con la babysitter. Alle 21:05 il film del 2018 diretto da Jake Helgren, con Brittany Underwood e Jet Jurgensmeyer – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chasing Mavericks. Alle 21:25 il film per la regia di Curtis Hanson, con Gerard Butler e Jonny Weston – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 13 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7. In replica alle 21:15 la quinta puntata della settima stagione con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Il mondo è perduto – Jurassic Park. Alle 21:20 va in onda il film del 1997 per la regia di Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni della puntata di stasera – Consigliato sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie televisiva francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Napoli – Benevento. Alle 20:40 la partita amichevole – Consigliato sì – Su Nove c’è Fuga da Alcatraz. Alle 21:35 il film del 1979 diretto da Don Siegel, con Clint Eastwood e Patrick McGoohan. Nessuno è mai riuscito a fuggire dal carcere di massima sicurezza ma per Morris è l’unico pensiero – Consigliato sì