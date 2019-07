Temptation Island 2019, anticipazioni quarta puntata: piangono tutti, ecco cosa succederà

Questa sera, lunedì 15 luglio 2019, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova e sorprendente puntata di Temptation Island. I fan del programma condotto da Filippo Bisciglia sono già in trepidazione e, per questo, vi diamo qualche anticipazione di quello che vedremo questa sera. Si prospetta una puntata davvero scoppiettante, proprio come tutta quest’edizione in realtà. Ma partiamo subito con una delle coppie protagoniste: Katia e Vittorio. L’amatissima fotonica cambierà decisamente volto quando vedrà il suo fidanzato insieme alla single Vanessa. Vittorio, già nella scorsa puntata si era avvicinato molto alla tentatrice. Katia, in un certo senso, ha ottenuto quello che voleva: Vittorio si è svegliato! Forse un po’ troppo però.

Katia, infatti, scoppierà in lacrime nel vedere il suo fidanzato molto vicino alla ragazza single. L’allegria contagiosa di Katia sparirà e lascerà posto a tanta delusione. Quale gesto avrà fatto innervosire così tanto la fotonica? Vittorio avrà esagerato? Sarà arrivato a baciare la single Vanessa? Beh, se non lo ha ancora fatto è sicuramente molto vicino.

Temptation Island anticipazioni: un nuovo falò di confronto? Ilaria disperata, Jessica cederà

In questa nuova puntata potrebbe esserci un falò di confronto immediato. I protagonisti potrebbero essere Ilaria e Massimo, una delle coppie che sta facendo molto discutere sul web. Ilaria è scoppiata in lacrime dopo aver visto un comportamento del suo fidanzato. La ragazza ha insultato Massimo presa dalla rabbia arrivando a dire: “Cosa rimango a fare?”. Ma cosa avrà visto? Ilaria deciderà davvero di chiedere il falò e lasciare Temptation Island da sola? Ma non finisce qui. Perché anche Massimo ha pianto nel villaggio dei fidanzati! Certo è che vedremo una richiesta di falò: quella di Andrea. Il ragazzo vuole assolutamente parlare con la sua fidanzata Jessica visto il suo atteggiamento con uno dei single. Andrea aveva già chiesto il falò di confronto ma Jessica non si è presentata. A questo punto, Jessica cambierà idea e deciderà di accettare il secondo falò di confronto richiesto dal suo fidanzato Andrea? Pare proprio che la ragazza accetterà finalmente di incontrare Andrea. Non ci resta che aspettare questa sera per vedere come andrà a finire tra di loro.

Temptation Island, fidanzati disperati: ecco cosa succederà alle altre coppie

Altra coppia protagonista di questa edizione di Temptation Island è quella formata da Nicola e Sabrina. In una delle anticipazioni pubblicata dal programma sui social network, si vede chiaramente Sabrina piangere. Nel villaggio, la donna si è molto avvicinata al single Giulio eppure potrebbe aver visto qualcosa del suo fidanzato Nicola che le ha fatto cambiare atteggiamento. Nicola si sarà avvicinato a una delle ragazze single? “Me lo sono voluto io però è giusto così” afferma Sabrina in lacrime. Ma passiamo alla coppia formata da David e Cristina. Anche qui, la donna si è molto avvicinata a uno dei ragazzi single. David vedrà un filmato della sua fidanzata nel pinnettu e non sarà per niente contento. L’uomo non crederà ai suoi occhi. Cristina si sta lasciando andare un po’ troppo? Che cosa deciderà di fare David?

Non ci resta che attenderà la puntata di questa sera, dunque, per capire come andrà a finire tra le coppie. L’appuntamento con una nuova e imperdibile puntata di Temptation Island è per oggi, lunedì 15 luglio, in prima serata su Canale 5.