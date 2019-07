Antonella Clerici guarda Temptation Island e i fans sognano: perfetta per la conduzione del programma

Per Antonella Clerici la prossima stagione televisiva in casa Rai sarà molto molto deludente, a meno che non spuntino offerte e proposte dell’ultima ora. Alla conduttrice sono rimaste le briciole: al momento dovrebbe condurre solo la serata di Telethon durante il periodo natalizio. Scelte fatte dalla dirigenza che la Clerici non ha sembrato apprezzare molto, non nascondendo la sua delusione. E ovviamente anche la sua voglia di lavorare per cui senza mezzi termini ha ben spiegato che se in casa Rai non è benvoluta potrebbe andare altrove…Ed è anche per questo motivo che ieri, i suoi fans, seguendola sui social e vedendo il suo interesse per Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che incassa una media di oltre 3,5 milioni di spettatori a puntata, le hanno chiesto se le farebbe piacere in qualche modo pensare all’edizione Vip del programma. A oggi infatti, Temptation Island Vip è sprovvisto di un conduttore, dopo il ritorno di Simona Ventura in Rai. Di certo una conduttrice senza peli sulla lingua come la Clerici sarebbe perfetta per questo genere di lavoro.

ANTONELLA CLERICI E IL FRUTTO PROIBITO: POTREBBE ESSERE TEMPTATION ISLAND VIP?

Tutto è iniziato con un tweet della Clerici durante la quarta puntata di Temptation Island 2019.

Tantissimi i messaggi arrivati per la conduttrice che, secondo molti dei suoi fans, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di lasciare la Rai per cercare un nuovo impegno. E visto che la Clerici da ormai un annetto ribadisce sempre di non voler qualcosa di giornaliero che la tenga troppo lontana da casa, Temptation Island potrebbe essere la sua occasione perfetta.

Maria de Filippi e tutta la famiglia della Fascino che lavora al programma, ci potrebbe fare un pensierino? Tra qualche giorno scopriremo i dettagli di questa edizione Vip, la seconda, del programma di Canale 5 e chissà che questo sogno non si realizzi.

La Clerici si lascerà tentare dall’Isola dell’amore?