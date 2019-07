Stasera in tv 17 luglio 2019 Speciale Porta a Porta – Conversazione su Tiresia e Manifest

Stasera in tv mercoledì 17 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Speciale Porta a Porta – Conversazione su Tiresia, in ricordo di Andrea Camilleri. Canale 5 invece propone Manifest in prima tv con tre episodi. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche Elementary e torna l’appuntamento estivo di Chi l’ha visto con Speciale Estate. Stasera in tv inoltre anche Battiti Live con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana e Il tempo delle mele. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 17 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Speciale Porta a Porta – Conversazione su Tiresia. Alle 20:35 Bruno Vespa conduce un appuntamento speciale subito dopo il tg e a seguire lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri andato in onda al Teatro Greco di Siracusa lo scorso giugno – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Elementary. Alle 21:20 gli episodi Le ulteriori avventure e Un colpo all’addome – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? – Speciale Estate. Alle 21:20 l’appuntamento del mercoledì con Edoardo di Lorenzo, due puntate in prima serata – qui le anticipazioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA IN PRIMA SERATA 17 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Manifest. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Tutto a posto, niente in ordine, Punto di non ritorno e Bilancio delle vittime – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Battiti Live. Alle 21:20 il secondo appuntamento con l’evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Sul palco di Brindisi anche Alberto Urso, Anna Tatangelo, J-Ax, Baby K, Chadia Rodriguez, Clementino, Emma Muscat e Biondo, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra, i Tiromancino, Tormento, e Luca Carboni – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è I Legnanesi – 70 voglia di ridere… c’è. Alle 21:15 si continua a ridere ma anche a riflettere – Consigliato sì

Su La7 c’è Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata. E’ il film del 1971 diretto da Luigi Zampa con Claudia Cardinale, Alberto Sordi, Angelo Infanti, Riccardo Garrone.In onda alle 21:15 – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il tempo delle mele. Alle 21:30 il film diretto da Claude Pinoteau del 1980, con Sophie Marceau, Brigitte Fossey – Consigliato sì – Su Nove c’è A cena con un cretino. Alle 21:25 il film diretto da Jay Roach del 2010, con Steve Carell, Paul Rudd – Consigliato sì