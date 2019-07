Temptation Island 2019 news ultima puntata: chi si lascia e chi resta fidanzato?

Il prossimo lunedì 29 luglio, Temptation Island chiuderà i battenti. Su Canale 5 andrà in onda, infatti, la sesta e ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. I fan dell’isola delle tentazioni sono in trepidazione per scoprire cosa succederà alle coppie quest’anno. Quali coppie decideranno di uscire insieme e quali da separate? Ne sono rimaste solo tre, ormai: Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola. Quale sarà il gran finale che vedremo nella sesta e ultima puntata di Temptation Island 2019? Vediamo le ultime news e le anticipazioni.

Temptation Island 2019, Ilaria e Massimo: lui chiede il confronto e lei lascia il falò

Una delle coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island è sicuramente quella formata da Ilaria e Massimo.

Ilaria si è avvicinata al single Javier ma Massimo si è molto avvicinato alla single Elena. Ilaria viene, infatti, anche chiamata nel pinnettu per vedere l’ennesimo video del suo fidanzato con la tentatrice. Un video che ha fatto discutere molto pure il pubblico del programma in cui pare proprio che Massimo e la single abbiano avuto un avvicinamento molto particolare. Il giorno dopo Massimo è pentito e chiede il confronto con Ilaria. La ragazza accetta e si presenta di fronte al suo fidanzato disintegrandolo a parole e ricevendo l’appoggio del pubblico. Nella prossima puntata vedremo come andrà a finire il loro falò di confronto ma dalle indiscrezioni sul web pare proprio che i due si lasceranno.

Temptation Island 2019, Katia e Vittorio: lui preso dalla single, la fotonica delusa. Vittorio lascia Katia?

E lunedì ci sarà anche il falò di confronto fra Katia e Vittorio. Lei è sbarcata a Temptation per capire di più sul suo sentimento mentre lui era convinto del suo amore. Eppure le cose sembrano essersi ribaltate completamente. Vittorio si è svegliato come Katia voleva e forse un po’ troppo. Il ragazzo, infatti, si è avvicinato molto alla single Vanessa e ha cercato di baciarla più volte portando Katia alla delusione totale. Certo è che la fotonica ha sicuramente capito cosa prova per Vittorio ma come andrà a finire ora? Sembra proprio che Vittorio abbia intenzione di lasciare la sua fidanzata, o almeno questo è quello che si intuisce dalle parole che ha avuto nei suoi confronti. Sarà davvero così e la single Vanessa lo accoglierà a braccia aperte?

Temptation Island 2019, Sabrina e Nicola e il colpo di scena: stanno ancora insieme

Molti ci scommetterebbero sul fatto che Nicola e Sabrina potrebbero lasciarsi durante il falò di confronto eppure, nelle ultime ore, c’è stato un colpa di scena che fa pensare e non poco! Partiamo dal fatto che Sabrina si è molto avvicinata al single Giulio e si è anche dimostrata piuttosto interessata al tentatore. Dall’altro lato, anche Nicola ha iniziato la conoscenza con una delle single affermando di meritare di meglio. I due si lasceranno proprio durante il falò di confronto a Temptation Island? Beh, nelle ultime ore, c’è una foto che sta facendo il giro del web e vede protagonisti proprio Sabrina e Nicola. La coppia si trova in vacanza insieme in una località della Francia. Sembra piuttosto chiaro, quindi, il fatto che Sabrina e Nicola siano ancora una coppia.

Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di lunedì 29 luglio, in prima serata su Canale 5, per capire cosa decideranno di fare ufficialmente le coppie.