Gran Tour: Lorella Cuccarini conduce la Linea Verde estiva, anticipazioni

La nuova rinascita televisiva di Lorella Cuccarini partirà ufficialmente il prossimo settembre con la conduzione dello storico show pomeridiano di Rai Uno La Vita in Diretta. Eppure la ex biondona della Scavolini sbarcherà ufficialmente sul Primo Canale con un altro programma tv: una sorta di Linea Verde versione lusso che andrà in onda in tutto il mese di agosto in prima serata. Si chiamerà semplicemente Gran Tour e la vedrà la showgirl visitare alcune zone caratteristiche dell’Italia: dalla Puglia alla Liguria, passando persino per la Sardegna.

Ecco le prime anticipazioni già note in merito a questo Gran Tour condotto da Lorella Cuccarini.

Gran Tour: le anticipazioni sul programma di Lorella Cuccarini

Gran Tour con Lorella Cuccarini sarebbe dovuto iniziare venerdì 9 agosto ma, a sorpresa, e a riprese ancora in corso d’opera, la stessa showgirl e la Rai hanno annunciato che gli appuntamenti in prima serata con questo nuovo show documentaristico partiranno subito, il prossimo venerdì 2 agosto su Rai Uno.





La prima puntata è stata girata in Puglia: Lorella Cuccarini andrà alla scoperta della celebre via Francigena, visitando l’arte e la cultura di alcune delle città che si ergono attorno a questo cammino. Nella città di Barletta, ad esempio, la conduttrice visiterà il Castello Svevo e il Teatro Curci, dove troverà ad aspettarla un ospite vip: l’attore Fabio Troiano.

Nel secondo appuntamento, invece, la carovana di Gran Tour si sposterà fra il capoluogo ligure, Genova, fino ad arrivare al massiccio Monte Rosa. E ancora: nella terza puntata Lorella Cuccarini visiterà altre bellezze naturali del nostro Paese come il lago di Garda e le catena delle Dolomiti.

Lago, montagne ma anche mare: nella quarta puntata, infatti, regione protagonista del Gran Tour di Lorella Cuccarini sarà la Sardegna. Come già annunciato, inoltre, la trasmissione andrà in onda con cinque puntate rispetto alle quattro inizialmente preventivate: non è noto quale sarà il tema di questo quinto appuntamento o se sarà il classico “meglio di”.

Ad affiancare Lorella Cuccarini in questo Gran Tour tutto tricolore ci saranno due uomini: Angelo Mellone (il papà di TOP – Tutto quanto fa tendenza) e Peppone Calabrese (noto inviato gastronomico per Linea Verde e La Prova del Cuoco).

Oltre al già citato Fabio Troiano, sono previsti molti altri ospiti vip nel corso delle varie puntate. Per citarne alcuni: Albano Carrisi, Mario Tozzi ed il cantautore Edoardo Bennato.





