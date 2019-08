Miss Italia torna su Rai 1 ma chi condurrà il concorso di bellezza più importante di Italia?

Era stato già annunciato in modo non ufficiale ma ieri, con la presenza di Patrizia Mirigliani a La vita in diretta le cose si sono fatte in modo istituzionale. Miss Italia torna sulla Rai a anche per celebrare gli 80 anni dal primo concorso di bellezza. In questi anni, dopo aver perso appeal e interessa, il concorso di bellezza più famoso di Italia era passato su altre reti, non riscuotendo il successo sperato, anzi. Dopo i disastri degli ultimi anni, Miss Italia quindi si prepara a tornare dove tutto è iniziato, su Rai 1. Ma chi sarà il conduttore della serata dedicata al concorso per eleggere la più bella di Italia? Il nome che era circolato nelle ultime ore, come saprete, era quello di Antonella Clerici. La conduttrice ha però rifiutato questo impegno, facendo a nostro avviso benissimo ( visto che in casi di ascolti flop le avrebbero addossato ogni colpa). Per cui resta da trovare un degno sostituto. Secondo Tvblog, il nome scelto dalla direttrice di Rai 1 è quello di Flavio Insinna che di certo non potrebbe rifiutare.

Al suo fianco, stando sempre a quelle che sono le anticipazioni date da Tvblog, dovrebbe esserci Nino Frassica.

MISS ITALIA TORNA SU RAI 1 PER FESTEGGIARE I 80 ANNI: MA CHI CONDURRA’ LA SERATA EVENTO?

Una decisione che probabilmente la Rai ha preso all’ultimo istante, del resto anche per questo motivo al momento non si ha idea del nome del conduttore o della conduttrice della serata. In ogni caso, Patrizia Mirigliani, ospite della puntata de La vita in diretta del primo agosto, ha voluto ringraziare l’azienda:

“Permettimi di ringraziare la Rai, l’amministratore delegato Salini, la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis, perchè mi hanno fatto questo enorme regalo. Miss Italia realizza tanti sogni alle ragazze, questa volta io ho avuto un grande sogno realizzato, quello di tornare sul palco di Rai 1 per gli 80 anni di Miss Italia. Grazie”

La Rai trasmetterà la serata finale, prevista per venerdì 6 settembre 2019, in diretta da Jesolo. Ma, come spiegato dalla Mirigliani, la fase finale del concorso partirà il 26 agosto e, prima di arrivare a Jesolo, farà tappa a Venezia e Mestre, dove, nel Museo 900, avverrà la selezione delle 80 finaliste. 80 come gli anni del concorso, raddoppiando così quelle della passata edizione.

Beppe Convertini nel corso della puntata, ha lasciato capire che il colpaccio potrebbe inoltre arrivare per la madrina della serata che dovrebbe essere Gina Lollobrigida. Ma la Mirigliani non ha confermato.

