Christian Fregoni il bagnino di Caduta Libera regala una gioia al pubblico femminile: è ancora single

La stagione televisiva di Canale 5, per quello che riguarda i quiz, è stata dominata dalla presenza di un grande campione rimasto alla storia. Parliamo di Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera che è rimasto in carica per mesi e ha portato a casa oltre 600 mila euro come montepremi ( distribuiti in più di 90 puntate di gioco). Pendere quindi la sua eredità non era semplice ma, il nuovo campione di Caduta Libera, lo sta facendo e anche alla grande. Parliamo di Christian Fregoni che ha conquistato il pubblico femminile grazie al suo fascino da bagnino sempre abbronzato! Ma Christian non è solo bello, è anche molto bravo e ha già incassato un bel bottino nel suo percorso a Caduta Libera. Riscuote così tanto successo da esser stato persino intervistato dai giornalisti di Tv, sorrisi e canzoni.

IL CAMPIONE DI CADUTA LIBERA IL BAGNINO CHRISTIAN SI RACCONTA A TV, SORRISI E CANZONI

Ecco che cosa ha raccontato il campione bagnino di questa sua esperienza nel quiz di Canale 5:

Mi hanno fatto sentire subito a mio agio, anche se sono uno che sente poco la tensione. E’ stata soprattutto una gioia incredibile. Cadere nella botola poi è così divertente che vorrei continuare a sbagliare per rifarlo!

Christian spiega che è molto strano rivedersi in tv ( il programma è stato registrato diverse settimane fa). Gli dicono che è molto telegenico, non a caso ha conquistato il cuore del pubblico femminile di Canale 5. In passato gli avevano anche detto di fare il modello e adesso che è diventato “famoso” a quanto pare glielo hanno ancora ribadito vista la sua bellezza.

Il campione bagnino però sembra avere le idee chiare: potrebbe fare l’attore se glielo proponessero, difficile invece che si lasci conquistare dal trono di Uomini e Donne o da un reality.

E per la gioia di tutte le donne che si stanno chiedendo se sia single o meno, Christian dichiara:

Sono ancora single e ci tengo a precisarlo! Sono esigente e per ora mi diverto. Se arriverà la persona giusta lo capirò. Finora non ho avuto storie importanti, solo cose da poco.

