Stasera in tv 6 agosto 2019 Velvet Collection e Spirito Libero

Stasera in tv martedì 6 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Velvet Collection con Una richiesta in particolare mentre Canale 5 propone Spirito Libero. Inoltre tra i programmi tv di stasera Squadra Speciale Cobra 11, il film Samba, Chicago Fire, Quelli della luna, In Onda e Troppo forte. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 6 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Velvet Collection. Alle 21:25 Una richiesta particolare è l’episodio in onda in prime time – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Squadra Speciale Cobra 11. Alle 21:20 in prima tv due episodi: Gita di classe e Ricercata – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Samba – Alle 21:20 potremo seguire il film diretto da Eric Toledano, con Omar Sy, Tahar Rahim, Charlotte Gainsbourg, Izia Higelin, Hélène Vincent, Christiane Millet – Consigliato no

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 6 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Spirito Libero. Alle 21:15 un episosio: la protagonista è una giovane operaia rimasta sola e senza mezzi ma un giorno un notaio le comunica che il suo vero padre le ha lasciato una ricca eredità – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Fire. Alle 21:20 in prima tv gli episodi La legge della giungla e F come… Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quelli della luna. Alle 21:30 il quarto e ultimo appuntamento con Giampiero Mughini. Ospiti tra gli altri Marco Van Basten, Usain Bolt, Schumacher, Serena Williams, Zlatan Ibrahimovic, Pietro Mennea, Roberto Baggio, Alex Schwazer, Oscar Pistorius e Nino La Rocca – Consigliato sì





Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 il programma di approfondimento di Lica Telese e David Parenzo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Ip Man 2. Alle 21:30 il film del 2010 diretto da Wilson Yip, con Donnie Yen, Sammo Hung, Simon Yam, Lynn Hung, Fan Siu-Wong, Lo Meng – Consigliato sì – Su Nove c’è Troppo forte. Alle 21:25 il film del 1986 diretto da Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Alberto Sordi, Mario Brega, John Steiner – Consigliato sì